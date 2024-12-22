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Власть Авто Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры. В том числе — дорожной развязки в Петербурге

Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры. В том числе — дорожной развязки в Петербурге

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11 комментариев

Президент России Владимир Путин 22 декабря по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы собрались, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России», — сказал глава государства, обращаясь ко всем собравшимся. «Праздничное мероприятие, можно сказать», — добавил он.

«Это еще одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов, идет последовательно и непрерывно», — сказал президент и отметил, что в России «набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей».

В частности, он сообщил, что трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, и ее развитие на восток будет продолжено. Президент пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть.

Зашла речь и об авиасообщении: Владимир Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами (президент поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом) и сообщил, что за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. На эти цели направят 250 миллиардов рублей.

Сегодня в Петербурге торжественно запустили Витебскую развязку ЗСД. Также в эксплуатацию вводится скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье.

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Путин Церемония открытия Дороги Аэропорты Авиасообщение Развязка
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Комментарии
11
264044681
2 часа
а надо было пригласить на открытие метро в Питере. Авось, обратил бы внимание на темпы строительства
Akabos
2 часа
Куряне и казанцы очень этому рады!
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