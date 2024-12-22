Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры. В том числе — дорожной развязки в Петербурге

Президент России Владимир Путин 22 декабря по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы собрались, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России», — сказал глава государства, обращаясь ко всем собравшимся. «Праздничное мероприятие, можно сказать», — добавил он.

«Это еще одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов, идет последовательно и непрерывно», — сказал президент и отметил, что в России «набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей».

В частности, он сообщил, что трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, и ее развитие на восток будет продолжено. Президент пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть.

Зашла речь и об авиасообщении: Владимир Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами (президент поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом) и сообщил, что за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. На эти цели направят 250 миллиардов рублей.