Поскользнулся на гололеде, попал в реанимацию. В Петербурге врачи спасают пенсионера

Пенсионер из Выборга неудачно поскользнулся на севере Петербурга. Теперь за его жизнь борются врачи Елизаветинской больницы. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 21 декабря.
Пострадавший от гололеда 74-летний выборжанин попал в медучреждение накануне вечером. Со слов пациента, утром он поскользнулся на льду Приморского шоссе и упал, ударившись головой. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с образованием двухсторонней гематомы.
В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в нейрореанимацию.
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