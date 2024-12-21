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Происшествия Поскользнулся на гололеде, попал в реанимацию. В Петербурге врачи спасают пенсионера

Поскользнулся на гололеде, попал в реанимацию. В Петербурге врачи спасают пенсионера

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11 комментариев

Пенсионер из Выборга неудачно поскользнулся на севере Петербурга. Теперь за его жизнь борются врачи Елизаветинской больницы. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 21 декабря.

Пострадавший от гололеда 74-летний выборжанин попал в медучреждение накануне вечером. Со слов пациента, утром он поскользнулся на льду Приморского шоссе и упал, ударившись головой. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с образованием двухсторонней гематомы.

В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в нейрореанимацию.

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Комментарии
11
Мillemelle
1 час
где незаменимые специалисты ? где хваленая соль? как обычно громкие слова, а на деле ноль
VKuser15335355
50 минут
В Выборге вообще жуть творится на тротуарах а с крыш такие огромные сосули висят. Уборкой там сын Петрова , авторитета ( убитого)местного занимается.
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