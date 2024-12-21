Поскользнулся на гололеде, попал в реанимацию. В Петербурге врачи спасают пенсионера

Пенсионер из Выборга неудачно поскользнулся на севере Петербурга. Теперь за его жизнь борются врачи Елизаветинской больницы. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 21 декабря.

Пострадавший от гололеда 74-летний выборжанин попал в медучреждение накануне вечером. Со слов пациента, утром он поскользнулся на льду Приморского шоссе и упал, ударившись головой. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с образованием двухсторонней гематомы.

В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в нейрореанимацию.