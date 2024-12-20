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Власть Общество «При чем здесь сперма?»: Путин порассуждал о причинах демографического спада в Японии и не только

«При чем здесь сперма?»: Путин порассуждал о причинах демографического спада в Японии и не только

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11 комментариев

Причиной демографического спада является состояние общества. Такую мысль высказал 20 декабря президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по поддержке семей.

Началось все с воспоминаний главы государства о разговоре с одним из бывших премьеров Японии, с которым, по словам Путина, он некогда выпивал саке, обсуждая демографический кризис в Стране восходящего солнца. Японский премьер тогда предположил, что проблема его страны может быть в сперме, но Путин не согласился.

«Мы сидели, саке пили, говорит: „Может, у нас сперма какая-то не такая?“ При чем здесь сперма? Во всем мире все примерно усреднено и примерно одинаково. Вопрос в состоянии общества», — рассказал Владимир Путин.

Он также поделился воспоминанием о разговоре с бывшим послом в Японии:

«В машине ехали, я говорю: „Слушай, а почему здесь такая обстановка, с той же самой рождаемостью?“ Он говорит: „Вы знаете, в чем дело? Здесь, по опросам общественного мнения, большинство молодых людей не имеют друзей и не хотят. Вот вам отсюда и рождаемость“».

После воспоминаний российский президент перешел к заключениям:

«Вопрос в состоянии общества. Поэтому игрушки важны! И игры важны для детей. Настрой общества, от нас с вами это зависит. Моральный настрой, единство общества».

Российский президент также заявил, что демографическая ситуация в «благополучных странах» хуже, чем в России, хотя там делается не меньше для поддержки семей.

«В тех же весьма благополучных странах Евросоюза или в Азии ситуация не только такая, как у нас, а хуже. В Финляндии коэффициент рождаемости ниже, чем у нас, в Испании, по-моему, ниже, в Японии ниже, в Южной Корее вообще 0,7 — вот настоящее вымирание», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Также Владимир Путин объяснил, что отличает российские регионы с самой высокой рождаемостью. «Самая высокая рождаемость у нас в Чеченской Республике и в Тыве. На Кавказе, в частности в Чечне, и в Тыве крепкий институт семьи. Можно как угодно относиться к обычаям тех или других народов, но этот институт там традиционно крепкий», — заявил глава государства, сравнив доход на душу населения в этих республиках и в целом по стране и придя к выводу, что не доход, а крепкий институт семьи играет в вопросе рождаемости главную роль.

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ПО ТЕМЕ
Путин Сперма Демографический спад Япония
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Комментарии
11
Сила в Правде!!
19 минут
беда с ним однако бедные россияне.
Хиха Хахинен
11 минут
Что он несёт?
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