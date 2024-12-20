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Город В Петербурге рассказали, сколько будут стоить услуги ЖКХ с 1 июля

В Петербурге рассказали, сколько будут стоить услуги ЖКХ с 1 июля

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23 комментария

Смольный утвердил повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Напомним, многие из них были заморожены на лишний год.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, тепло подорожает до 2 425,79 руб./Гкал)сейчас — 2 111,40), водоснабжение и водоотведение — до 42,42 руб./кубометр (сейчас — 36,54), газоснабжение — до 9 033,83 руб./1000 кубометров (сейчас — 8 188,96), обращение с отходами до 1 530,31 руб./кубометр (сейчас — 1367,57), электроснабжение — до 6,97 руб./кВт·ч (сейчас — 6,19).

Как сообщает Смольный, тарифы остаются льготными, в частности — за отопление 40% берет на себя бюджет. Кроме того, с 2025 года начнут применять и льготный тариф на вывоз мусора, «Фонтанка» писала об этом.

Одновременно Смольный повышает тариф на содержание жилого помещения, он установлен только для нанимателей по соцнайму. С 1 июля он составит 36,13 рублей за квадрат.

Федеральное правительство установило верхнюю планку роста тарифов для Петербурга на уровне 14,6%. «Принятые комитетом по тарифам Санкт-Петербурга решения отвечают федеральным параметрам», — пишет Смольный.

Напомним, летом 2024 года основные тарифы на коммунальные услуги в Петербурге, вопреки планам, не стали индексировать, заморозив до июля 2025 года.

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Комментарии
23
родя звонарев
1 час
Вот так формируется инфляция
Slava_Rossii2
1 час
Почему инфляция официально заявляется в 8-9% А тарифы вырастут на 10-13%.
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