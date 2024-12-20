В Петербурге рассказали, сколько будут стоить услуги ЖКХ с 1 июля

Смольный утвердил повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Напомним, многие из них были заморожены на лишний год.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, тепло подорожает до 2 425,79 руб./Гкал)сейчас — 2 111,40), водоснабжение и водоотведение — до 42,42 руб./кубометр (сейчас — 36,54), газоснабжение — до 9 033,83 руб./1000 кубометров (сейчас — 8 188,96), обращение с отходами до 1 530,31 руб./кубометр (сейчас — 1367,57), электроснабжение — до 6,97 руб./кВт·ч (сейчас — 6,19).

Как сообщает Смольный, тарифы остаются льготными, в частности — за отопление 40% берет на себя бюджет. Кроме того, с 2025 года начнут применять и льготный тариф на вывоз мусора, «Фонтанка» писала об этом.



Одновременно Смольный повышает тариф на содержание жилого помещения, он установлен только для нанимателей по соцнайму. С 1 июля он составит 36,13 рублей за квадрат.



Федеральное правительство установило верхнюю планку роста тарифов для Петербурга на уровне 14,6%. «Принятые комитетом по тарифам Санкт-Петербурга решения отвечают федеральным параметрам», — пишет Смольный.