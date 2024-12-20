Россия вернула 42 тела погибших на Украине военных

Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих. В Россию возвратили тела 42 человек. Об этом сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, который также является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции, пишет РБК 20 декабря.
С его слов, обмен произошел в пятницу. Украинская сторона получила 503 тела.
По информации украинской стороны, 403 погибших военных были переданы с донецкого направления, 12 — с луганского, 57 — с запорожского. Оставшиеся тела передали из российских моргов.
Предыдущий обмен телами погибших состоялся 29 ноября — Украине передали тела 502 погибших военнослужащих, в Россию вернули тела 52 военных. Процедура была осуществлена при содействии Международного комитета Красного Креста. 8 ноября в результате обмена Украина получила тела 563 погибших военнослужащих, Россия — тела 37 военных.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.