Россия вернула 42 тела погибших на Украине военных

Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих. В Россию возвратили тела 42 человек. Об этом сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, который также является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции, пишет РБК 20 декабря.

С его слов, обмен произошел в пятницу. Украинская сторона получила 503 тела.

По информации украинской стороны, 403 погибших военных были переданы с донецкого направления, 12 — с луганского, 57 — с запорожского. Оставшиеся тела передали из российских моргов.