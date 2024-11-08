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Общество Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Одна сторона вернула 563 убитых, другая — 37

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Одна сторона вернула 563 убитых, другая — 37

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Россия и Украина обменялись телами погибших военных — об этом 8 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По информации издания, Украине передали тела 563 погибших военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия получила тела 37 убитых военных.

Украинская сторона уточнила, что 320 военнослужащих были убиты на донецком направлении, 89 — на бахмутском (артемовском). Еще 154 тела вернули «из моргов на территории России». Благодарность за содействие в возвращении тел в координационном штабе выразили Международному комитету Красного Креста. Выяснением личностей погибших украинских военных займутся представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты.

Предыдущий обмен телами стороны совершили 18 октября.

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Шамсаил Саралиев Россия Украина Обмен телами погибших
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