Россия и Украина обменялись телами убитых военнослужащих

Россия и Украина произвели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом 18 октября сообщает РБК.

Издание приводит данные Украинского координационного штаба и депутата Государственной думы Шамсаила Саралиева, который также является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

Согласно предоставленным обеими сторонами сведениям, Украине были переданы тела 501 убитого военного, Россия получила 89 тел.

Последний обмен произошел в начале августа текущего года: Россия обменялась с Украиной телами погибших по формуле 38 на 250.