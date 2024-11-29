«52 на 502»: Россия и Украина обменялись телами военных

В пятницу, 29 ноября, Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих по формуле «52 на 502». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата Государственной думы Шамсаила Саралиева, который также является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

Россия получила тела 52 погибших, Украина — 502. Обмен был осуществлен при содействии Международного комитета Красного Креста.

По информации украинской стороны, 397 из 502 погибших ВСУ были убиты на донецком направлении, 24 — на луганском, 64 — на запорожском. 17 тел были возвращены «из моргов на территории РФ».

Предыдущий обмен телами погибших состоялся 8 ноября — Украине передали тела 563 погибших военнослужащих, Россия получила тела 37 убитых военных.