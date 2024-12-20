ГИБДД предостерегает водителей Петербурга от резких движений

Днем в Петербурге и Ленобласти установилась положительная температура, из-за чего снег, который намело почти за неделю, стал таять. Однако ночью температура опускается до отрицательных значений, из-за чего образуется наледь и происходит обледенение проезжей части, отмечают в пресс-службе УГИБДД Петербурга и Ленобласти 20 декабря.

Поэтому в ГИБДД напоминают водителям не делать резких движений рулем и нажимать на педали газа и тормоза плавно. Также необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим и внимательно следить за дорожной ситуацией, не отвлекаясь от вождения. А пешеходам напоминают о необходимости иметь при себе световозвращающие элементы, пересекать проезжую часть в положенных местах и не бегать через дорогу.