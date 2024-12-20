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Финансы Набиуллина объяснила, почему ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки

Набиуллина объяснила, почему ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки

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16 комментариев

Банк России взял паузу в повышении ключевой ставки, но для возвращения инфляции к цели (к 4%) потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики. Об этом на пресс-конференции 20 декабря заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. Эти условия ужесточились даже сильнее, чем предполагало повышение ставки до 21% в октябре.

«Дополнительное ужесточение связано в том числе с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие темпы роста кредитования в ноябре резко снизились, и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки, и на следующем заседании мы оценим целесообразность её дальнейшего повышения», — сообщила она.

Для устойчивого возвращения инфляции к 4% все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий, добавила Набиуллина.

«В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — отметила она.

Председатель ЦБ убеждена, что ключевая ставка работает: без ее повышения инфляция в России была бы ближе к 30%, в то время как сейчас она составляет около 9,5%.

На заседании 20 декабря Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

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Комментарии
17
Сила в Правде!!
44 минуты
предсмертные конвульсии.
В_Ф
25 минут
Паузу или разбег?
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