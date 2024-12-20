Набиуллина объяснила, почему ЦБ взял паузу в повышении ключевой ставки

Банк России взял паузу в повышении ключевой ставки, но для возвращения инфляции к цели (к 4%) потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики. Об этом на пресс-конференции 20 декабря заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. Эти условия ужесточились даже сильнее, чем предполагало повышение ставки до 21% в октябре.

«Дополнительное ужесточение связано в том числе с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие темпы роста кредитования в ноябре резко снизились, и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки, и на следующем заседании мы оценим целесообразность её дальнейшего повышения», — сообщила она.