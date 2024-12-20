ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21 %

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21 % годовых. Соответствующее решение 20 декабря опубликовано на сайте регулятора.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», — говорится в комментарии Центробанка к решению.

По данным на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5 %. Однако, по мнению регулятора, необходимые предпосылки для возобновления дезинфляции (снижения темпов роста цен) сформированы, несмотря на высокий текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

Свое решение ЦБ сопроводил жестким сигналом. Он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на следующем заседании, с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.