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Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21 %

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21 %

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33 комментария

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21 % годовых. Соответствующее решение 20 декабря опубликовано на сайте регулятора.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», — говорится в комментарии Центробанка к решению.

По данным на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5 %. Однако, по мнению регулятора, необходимые предпосылки для возобновления дезинфляции (снижения темпов роста цен) сформированы, несмотря на высокий текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

Свое решение ЦБ сопроводил жестким сигналом. Он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на следующем заседании, с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

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Комментарии
34
Ankor
1 час
Был уверен на 100%, что не изменят. К инфляции в текущей экономической ситуации, ставка имеет отношение ровно наоборот. Ну и тут не экономика была сегодня, а политика.
BobCat2
1 час
Все таки продавили ЦБ в части ставки. Ждем дальнейшую инфляцию и рост курса доллара.
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