Штрафы за нарушение ПДД поднимут в 1,5 раза. Рассказываем, какие и на сколько

Сейчас за управление автомобилем в состоянии опьянения по ст. 12.8 КоАП накажут штрафом в 30 тысяч рублей, и неважно, кто оказался за рулем — сам водитель, или нетрезвый гражданин, которому автовладелец доверил управлять своей машиной. Помимо штрафа, за это правонарушение грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель будет пойман повторно в состоянии алкогольного опьянения, то штраф может увеличиться, а срок лишения прав составить от 2 до 3 лет, возможно, с назначением штрафных санкций или административного ареста. Аналогично сейчас наказывают по ст. 12.26 КоАП, если водитель отказывается от медицинского освидетельствования.

Поднять штраф по ст. 12.8 и 12.26 КоАП за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования предлагается до 45 тысяч рублей.