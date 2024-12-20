Штрафы за нарушение ПДД поднимут в 1,5 раза. Рассказываем, какие и на сколько

С 1 января вырастут в полтора раза штрафы за самые «популярные» у нарушителей статьи ПДД. Речь идет о наказании за выезд на «встречку», парковку в неположенном месте, непристегнутый ремень, управление автомобилем в состоянии опьянения и еще нескольких. Достанется и водителям фур.
Рассказываем, за какие нарушения будем платить дороже и на сколько вырастет кара. Спойлер: за пьяную езду и отказ от освидетельствования наказание предлагают повысить до 45 тысяч рублей. А за транзитный проезд в неположенном месте водителям грузовиков придется заплатить штраф в 10 раз больше, чем это было ранее. Во всех регионах он будет увеличен с 500 рублей до 5 000 рублей.
- Что произошло
- На сколько поднимут штраф за непристегнутый ремень?
- Как вырастет штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования
- Как изменится вилка штрафов за превышение скорости?
- Как изменится вилка штрафов за несоблюдение дорожных знаков и разметки?
- На сколько вырастет штраф за нарушение ПДД с причинением вреда?
- На сколько снизят скидку за быструю оплату штрафа?
- Почему хотят повысить штрафы?
- Когда штрафы вырастут?
Что произошло
Совет Федерации утвердил поправки к Кодексу об административных нарушениях (КоАП), которые могут значительно повысить штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения. Предлагают законотворцы уменьшить и 50%-ную «скидку» за быструю оплату штрафа, которая действует сейчас.
За какие нарушения хотят увеличить штрафы?
Предлагается штрафную «тарифную сетку» изменить в нескольких статьях КоАП:
— 12.6 «Нарушение правил применения ремней безопасности»;
— 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и связанная с ней;
— 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»;
— 12.9 «Превышение установленной скорости движения»;
— 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»;
— 12.24 «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
На сколько поднимут штраф за непристегнутый ремень?
На данный момент штраф за непристегнутый ремень безопасности по ст. 12.6 КоАП составляет 1 тысячу рублей. Кара применяется как к водителю, так и к пассажирам, если они не пристегнуты.
Если поправки примут, штраф по ст. 12.6 КоАП увеличится до 1,5 тысячи рублей.
Как вырастет штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования
Сейчас за управление автомобилем в состоянии опьянения по ст. 12.8 КоАП накажут штрафом в 30 тысяч рублей, и неважно, кто оказался за рулем — сам водитель, или нетрезвый гражданин, которому автовладелец доверил управлять своей машиной. Помимо штрафа, за это правонарушение грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель будет пойман повторно в состоянии алкогольного опьянения, то штраф может увеличиться, а срок лишения прав составить от 2 до 3 лет, возможно, с назначением штрафных санкций или административного ареста. Аналогично сейчас наказывают по ст. 12.26 КоАП, если водитель отказывается от медицинского освидетельствования.
Поднять штраф по ст. 12.8 и 12.26 КоАП за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования предлагается до 45 тысяч рублей.
Как изменится вилка штрафов за превышение скорости?
Пока еще за превышение разрешенной скорости по ст. 12.9 КоАП штрафуют в диапазоне 0,5 — 5 тысяч рублей. Размер штрафа зависит от того, на сколько превышена скорость:
— За превышение скорости на 20 км/ч и менее наказывают «по минималке» и штрафуют на 0,5 тысячи рублей.
— Если скорость превышена на 21-40 км/ч, штраф увеличивается до 1- 1,5 тысячи рублей.
— При превышении скорости на 41-60 км/ч накажут штрафом в 1,5 — 2 тыс. руб.
— Если скорость превышена на 61-80 км/ч, штрафная санкция 2 — 2,5 тыс. руб.
— При превышении скорости более чем на 80 км/ч штраф составляет 2,5-5 тыс. руб., и даже в некоторых случаях могут на 15 суток отправить под арест.
Максимальный штраф можно схлопотать в случаях, если:
— Водителя уже штрафовали за превышение скорости, и в течение года он попался повторно;
— Превышение скорости произошло в опасных условиях, например, вблизи школ, на участках с интенсивным движением, в условиях плохой видимости;
— Водитель превысил скорость, будучи пьяным. К максимальному размеру штрафа добавится еще и лишение прав;
— Превышение скорости повлекло за собой ДТП или создало угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.
Если поправки по ст. 12.9 КоАП примут, минимальный штраф вырастет до 0,75 тыс. руб., максимальный — до 7,5 тысячи рублей.
Как изменится вилка штрафов за несоблюдение дорожных знаков и разметки?
Наказание за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, сейчас карается штрафом в 0,5 — 5 тыс. рублей.
Как и в случае с превышением скорости, размер штрафа варьируется в зависимости от тяжести нарушения и места его совершения:
— За несоблюдение указаний дорожных знаков и разметки наказывают по минимуму — в 0,5 тыс. рублей;
— Проезд грузовика под запрещающий знак возвращается штрафом в 0,5 тыс. рублей;
— Поворот налево или разворот в неположенном месте тарифицируется выше — 1- 1,5 тысячи рублей;
— За остановку или стоянку в запрещенном месте накладывают штраф в 1,5 тысячи рублей.
— За наплевательское отношение к дорожным знакам, разметке, а также за остановку или стоянку в запрещенных местах в Москве и Петербурге штрафуют на 3 тысячи рублей.
По максимальному тарифу в 5 тысяч рублей штрафные санкции применяются за:
— Езду во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Как вариант, санкцию могут заменить на лишение прав на 4-6 месяцев.
— Повторное нарушение, а также если маневр зафиксировали камеры;
— Проезд грузовика под запрещающий знак в Москве и Петербурге.
Законотворцы предлагают увеличить вилку штрафов по ст. 12.16 КоАП до 0,75 — 7,5 тысячи рублей.
На сколько вырастет штраф за нарушение ПДД с причинением вреда?
Сейчас нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП с пострадавшим и его здоровью причинен легкий вред, карается штрафом в 2,5 — 5 тысяч рублей или лишением прав на год или полтора. За вред здоровью средней степени тяжести вилка штрафных санкций выше 10-25 тысяч рублей, а срок лишения прав — дольше: 1,5 — 2 года.
Если изменения примут, за легкий вред здоровью по ст. 12.24 КоАП штраф поднимут до 3,7-7,5 тысячи рублей, за средний вред — до 15-30 тысяч рублей.
На сколько снизят скидку за быструю оплату штрафа?
Пока еще действующая система скидок на административные штрафы позволяет уменьшить штраф вдвое (или на 50%), если успеть оплатить его в течение 20 дней с момента вступления постановления о правонарушении в законную силу.
Законотворцы предлагают сократить скидку по ст. 32.2 КоАП до четверти (или до 25%) и платить 75% штрафа, если нарушитель успеет оплатить его в течение 30 дней.
Почему хотят повысить штрафы?
Причин, по которым предложено поднять штрафы, эксперты называют несколько. Во-первых, эти статьи у нарушителей — самые «популярные», пишут «Ведомости»: 73% от общего объема приходится на превышение скорости на 20-40 км/час с санкцией в 0,5 тысячи рублей. Во-вторых, штрафы в РФ не менялись с 2013 года, чего не скажешь про инфляцию. И в-третьих, с учетом обесценивания денег и 50%-й скидки наказание настолько мало, что уже не страшит нарушителей и не сдерживает их прыть.