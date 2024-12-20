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Авто карточки Штрафы за нарушение ПДД поднимут в 1,5 раза. Рассказываем, какие и на сколько

Штрафы за нарушение ПДД поднимут в 1,5 раза. Рассказываем, какие и на сколько

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С 1 января вырастут в полтора раза штрафы за самые «популярные» у нарушителей статьи ПДД. Речь идет о наказании за выезд на «встречку», парковку в неположенном месте, непристегнутый ремень, управление автомобилем в состоянии опьянения и еще нескольких. Достанется и водителям фур.

Рассказываем, за какие нарушения будем платить дороже и на сколько вырастет кара. Спойлер: за пьяную езду и отказ от освидетельствования наказание предлагают повысить до 45 тысяч рублей. А за транзитный проезд в неположенном месте водителям грузовиков придется заплатить штраф в 10 раз больше, чем это было ранее. Во всех регионах он будет увеличен с 500 рублей до 5 000 рублей.

  1. Что произошло
  2. На сколько поднимут штраф за непристегнутый ремень?
  3. Как вырастет штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования
  4. Как изменится вилка штрафов за превышение скорости?
  5. Как изменится вилка штрафов за несоблюдение дорожных знаков и разметки?
  6. На сколько вырастет штраф за нарушение ПДД с причинением вреда?
  7. На сколько снизят скидку за быструю оплату штрафа?
  8. Почему хотят повысить штрафы?
  9. Когда штрафы вырастут?
1

Что произошло

Совет Федерации утвердил поправки к Кодексу об административных нарушениях (КоАП), которые могут значительно повысить штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения. Предлагают законотворцы уменьшить и 50%-ную «скидку» за быструю оплату штрафа, которая действует сейчас.

За какие нарушения хотят увеличить штрафы?

Предлагается штрафную «тарифную сетку» изменить в нескольких статьях КоАП:

— 12.6 «Нарушение правил применения ремней безопасности»;

— 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и связанная с ней;

— 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»;

— 12.9 «Превышение установленной скорости движения»;

— 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»;

— 12.24 «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

2

На сколько поднимут штраф за непристегнутый ремень?

На данный момент штраф за непристегнутый ремень безопасности по ст. 12.6 КоАП составляет 1 тысячу рублей. Кара применяется как к водителю, так и к пассажирам, если они не пристегнуты.

Если поправки примут, штраф по ст. 12.6 КоАП увеличится до 1,5 тысячи рублей.

3

Как вырастет штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования

Сейчас за управление автомобилем в состоянии опьянения по ст. 12.8 КоАП накажут штрафом в 30 тысяч рублей, и неважно, кто оказался за рулем — сам водитель, или нетрезвый гражданин, которому автовладелец доверил управлять своей машиной. Помимо штрафа, за это правонарушение грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель будет пойман повторно в состоянии алкогольного опьянения, то штраф может увеличиться, а срок лишения прав составить от 2 до 3 лет, возможно, с назначением штрафных санкций или административного ареста. Аналогично сейчас наказывают по ст. 12.26 КоАП, если водитель отказывается от медицинского освидетельствования.

Поднять штраф по ст. 12.8 и 12.26 КоАП за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования предлагается до 45 тысяч рублей.

4

Как изменится вилка штрафов за превышение скорости?

Пока еще за превышение разрешенной скорости по ст. 12.9 КоАП штрафуют в диапазоне 0,5 — 5 тысяч рублей. Размер штрафа зависит от того, на сколько превышена скорость:

— За превышение скорости на 20 км/ч и менее наказывают «по минималке» и штрафуют на 0,5 тысячи рублей.

— Если скорость превышена на 21-40 км/ч, штраф увеличивается до 1- 1,5 тысячи рублей.

— При превышении скорости на 41-60 км/ч накажут штрафом в 1,5 — 2 тыс. руб.

— Если скорость превышена на 61-80 км/ч, штрафная санкция 2 — 2,5 тыс. руб.

— При превышении скорости более чем на 80 км/ч штраф составляет 2,5-5 тыс. руб., и даже в некоторых случаях могут на 15 суток отправить под арест.

Максимальный штраф можно схлопотать в случаях, если:

— Водителя уже штрафовали за превышение скорости, и в течение года он попался повторно;

— Превышение скорости произошло в опасных условиях, например, вблизи школ, на участках с интенсивным движением, в условиях плохой видимости;

— Водитель превысил скорость, будучи пьяным. К максимальному размеру штрафа добавится еще и лишение прав;

— Превышение скорости повлекло за собой ДТП или создало угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

Если поправки по ст. 12.9 КоАП примут, минимальный штраф вырастет до 0,75 тыс. руб., максимальный — до 7,5 тысячи рублей.

5

Как изменится вилка штрафов за несоблюдение дорожных знаков и разметки?

Наказание за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, сейчас карается штрафом в 0,5 — 5 тыс. рублей.

Как и в случае с превышением скорости, размер штрафа варьируется в зависимости от тяжести нарушения и места его совершения:

— За несоблюдение указаний дорожных знаков и разметки наказывают по минимуму — в 0,5 тыс. рублей;

— Проезд грузовика под запрещающий знак возвращается штрафом в 0,5 тыс. рублей;

— Поворот налево или разворот в неположенном месте тарифицируется выше — 1- 1,5 тысячи рублей;

— За остановку или стоянку в запрещенном месте накладывают штраф в 1,5 тысячи рублей.

— За наплевательское отношение к дорожным знакам, разметке, а также за остановку или стоянку в запрещенных местах в Москве и Петербурге штрафуют на 3 тысячи рублей.

По максимальному тарифу в 5 тысяч рублей штрафные санкции применяются за:

— Езду во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Как вариант, санкцию могут заменить на лишение прав на 4-6 месяцев.

— Повторное нарушение, а также если маневр зафиксировали камеры;

— Проезд грузовика под запрещающий знак в Москве и Петербурге.

Законотворцы предлагают увеличить вилку штрафов по ст. 12.16 КоАП до 0,75 — 7,5 тысячи рублей.

6

На сколько вырастет штраф за нарушение ПДД с причинением вреда?

Сейчас нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП с пострадавшим и его здоровью причинен легкий вред, карается штрафом в 2,5 — 5 тысяч рублей или лишением прав на год или полтора. За вред здоровью средней степени тяжести вилка штрафных санкций выше 10-25 тысяч рублей, а срок лишения прав — дольше: 1,5 — 2 года.

Если изменения примут, за легкий вред здоровью по ст. 12.24 КоАП штраф поднимут до 3,7-7,5 тысячи рублей, за средний вред — до 15-30 тысяч рублей.

7

На сколько снизят скидку за быструю оплату штрафа?

Пока еще действующая система скидок на административные штрафы позволяет уменьшить штраф вдвое (или на 50%), если успеть оплатить его в течение 20 дней с момента вступления постановления о правонарушении в законную силу.

Законотворцы предлагают сократить скидку по ст. 32.2 КоАП до четверти (или до 25%) и платить 75% штрафа, если нарушитель успеет оплатить его в течение 30 дней.

8

Почему хотят повысить штрафы?

Причин, по которым предложено поднять штрафы, эксперты называют несколько. Во-первых, эти статьи у нарушителей — самые «популярные», пишут «Ведомости»: 73% от общего объема приходится на превышение скорости на 20-40 км/час с санкцией в 0,5 тысячи рублей. Во-вторых, штрафы в РФ не менялись с 2013 года, чего не скажешь про инфляцию. И в-третьих, с учетом обесценивания денег и 50%-й скидки наказание настолько мало, что уже не страшит нарушителей и не сдерживает их прыть.

9

Когда штрафы вырастут?

Если поправки в КоАП примут, штрафы вырастут с 1 января 2025 года.

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Комментарии
16
Slava_Rossii2
15 минут
А почему для пешеходов штрафы не подняли? Огромное число ДТП именно из-за их нарушений.
Ганс-Дитрих Геншер
40 минут
в 2.25 раза
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