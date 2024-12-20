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Происшествия За дымом у квартиры знакомых Одиссея в Петербурге увидели покушение на убийство. Под подозрением пятеро юных

За дымом у квартиры знакомых Одиссея в Петербурге увидели покушение на убийство. Под подозрением пятеро юных

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2 комментария

Подозреваемых в поджоге у квартиры знакомых создателя мем-токена Grimace Петра Лунева, известного как криптоблогер Одиссей, во Фрунзенском районе Петербурга догнали в Вологде. Статью им утяжелили. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря.

Оперативники уголовного розыска задержали пятерых жителей Вологодской области в возрасте от 16 до 22 лет два дня назад. Несовершеннолетних среди них трое, но все уже достигли возраста уголовной ответственности. По версии следствия, юноши были в Петербурге в октябре, и в ночь на 13-е подожгли покрышку у квартиры на Будапештской улице.

79-летняя хозяйка — мать бывшей жены Петра Лунёва. Супруг пенсионерки умер в этом году, заболев пневмонией после очередного поджога имущества семьи.

В октябре пожилая женщина не пострадала. Ущерб от огня она оценила в 55 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества. Накануне его переквалифицировали на покушение на убийство. Всех пятерых фигурантов процессуально задержали на двое суток.

15 декабря в Петербурге снова тушили покрышки — в этот раз на пороге квартиры бывшей жены Лунева. Поджог попал на видео. Судя по кадрам, нанятые для исполнения молодые люди едва не загорелись сами.

Автомобильные покрышки и зажигательные смеси активно использовались в серии поджогов у квартир людей из окружения трёх блогеров, которых связывает публичный конфликт с блогером-миллионником Анатолием Шарием. В Петербурге и Ленобласти поджоги устраивали с конца прошлого года, погибли двое, обвиняемых — более двадцати. Всего «эпидемия горящих покрышек» захватила шесть российских регионов. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

ПО ТЕМЕ
Поджог Пожар в Петербурге Горят покрышки Горящие покрышки
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Комментарии
2
vasilily1991
1 час
а какой смысл? не действуют зажигание уже понятно что никто ничего для возвращайте деньги не будет а зачем дальше продолжать поджоги???
Гость
1 час
И снова отечественные неспециалисты со своими некрасивыми обычаями. Кто их к нам завозит? Доколе? 🥱
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