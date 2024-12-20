За дымом у квартиры знакомых Одиссея в Петербурге увидели покушение на убийство. Под подозрением пятеро юных

Подозреваемых в поджоге у квартиры знакомых создателя мем-токена Grimace Петра Лунева, известного как криптоблогер Одиссей, во Фрунзенском районе Петербурга догнали в Вологде. Статью им утяжелили. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря.

Оперативники уголовного розыска задержали пятерых жителей Вологодской области в возрасте от 16 до 22 лет два дня назад. Несовершеннолетних среди них трое, но все уже достигли возраста уголовной ответственности. По версии следствия, юноши были в Петербурге в октябре, и в ночь на 13-е подожгли покрышку у квартиры на Будапештской улице.

79-летняя хозяйка — мать бывшей жены Петра Лунёва. Супруг пенсионерки умер в этом году, заболев пневмонией после очередного поджога имущества семьи.

В октябре пожилая женщина не пострадала. Ущерб от огня она оценила в 55 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества. Накануне его переквалифицировали на покушение на убийство. Всех пятерых фигурантов процессуально задержали на двое суток.

15 декабря в Петербурге снова тушили покрышки — в этот раз на пороге квартиры бывшей жены Лунева. Поджог попал на видео. Судя по кадрам, нанятые для исполнения молодые люди едва не загорелись сами.