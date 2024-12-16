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Происшествия Облил дверь бензином и чуть не подпалил сам себя. Видео поджога в доме экс-жены Одиссея

Облил дверь бензином и чуть не подпалил сам себя. Видео поджога в доме экс-жены Одиссея

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3 комментария

Поджог двери бывшей жены Петра Лунева, известного как криптоблогер Одиссей, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, опубликованным в Сети 16 декабря, нанятые это сделать молодые люди сами едва не загорелись.

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На записи видно, как на лестничную площадку заходят двое — у одного в руках заснеженная покрышка, у другого — бутылка с какой-то жидкостью. Резину кладут у двери, молодой человек обливает все горючим, а затем подносит к луже зажигалку. Пламя вспыхивает, едва не подпалив исполнителя. Оба визитера успевают запрыгнуть в лифт. Примечательно, что поджог был совершен со второй попытки. В первый раз молодые люди чего-то испугались и убежали обратно на лестницу.

Все происходило на шестом этаже дома 24 по Дунайскому проспекту. Покрышки там горят уже не в первый и не во второй раз.

Задержанные после поджогов утверждают, что действовали по заказу, полученному через мессенджер Telegram. В мае этого года за неудачный поджог у квартиры Одиссея были арестованы двое. Более подробную информацию можно найти в материале «Фонтанки» «Покрышки с запахом Шария уезжают к Бастрыкину. Недругов топового блогера жгут от Петербурга до Урала».

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Комментарии
3
Гость
30 минут
Это покушение на убийство общеопасным способом? Переведите им пять тыщ.
Гость
18 минут
найдут и на СВО будут отрабатывать свои финальные деньки в жизни
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