Облил дверь бензином и чуть не подпалил сам себя. Видео поджога в доме экс-жены Одиссея

Поджог двери бывшей жены Петра Лунева, известного как криптоблогер Одиссей, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, опубликованным в Сети 16 декабря, нанятые это сделать молодые люди сами едва не загорелись.

На записи видно, как на лестничную площадку заходят двое — у одного в руках заснеженная покрышка, у другого — бутылка с какой-то жидкостью. Резину кладут у двери, молодой человек обливает все горючим, а затем подносит к луже зажигалку. Пламя вспыхивает, едва не подпалив исполнителя. Оба визитера успевают запрыгнуть в лифт. Примечательно, что поджог был совершен со второй попытки. В первый раз молодые люди чего-то испугались и убежали обратно на лестницу.