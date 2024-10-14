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Происшествия «Эпидемия горящих покрышек» напомнила о себе в Петербурге. Шину тушили у квартиры, где уже умер человек

«Эпидемия горящих покрышек» напомнила о себе в Петербурге. Шину тушили у квартиры, где уже умер человек

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Имущество семьи из орбиты криптоблогера Петра Лунева загорелось четвёртый раз за год. У двери квартиры во Фрунзенском районе Петербурга нашли обгоревшую шину. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября.

Сообщение о пожаре на Будапештской улице, 5, поступило в службу 112 незадолго до половины третьего часа ночи в воскресенье. Огонь вспыхнул на лестничной клетке у квартиры, в которой живёт 79-летняя пенсионерка. По предварительной информации, в этот раз медицинская помощь ей не потребовалась.

Судя по записям с камер, с автомобильной покрышкой в парадную вошли трое. Ущерб от их действий женщина оценила в 55 тысяч рублей.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено дело об умышленном повреждении чужого имущества (167 УК). Поджигателей ищут.

Адрес девятиэтажки на Будапештской улице хорошо знаком сотрудникам правоохранительных органов и экстренным службам. Пожар на пороге квартиры там тушили 31 декабря 2023 года. В феврале в парадной жгли покрышки. Тогда пожилая хозяйка и её 77-летний супруг надышались дымом, их госпитализировали. Случившееся квалифицировали как покушение на убийство. В марте по тому же адресу сгорела машина. Тогда же стало известно, что 77-летний мужчина умер в больнице. По предварительным данным, в результате пневмонии. Прямая причинно-следственная связь с пожаром не была установлена.

Пожилая пара — знакомые блогера Петра Лунева, у которого был конфликт с украинским коллегой Анатолием Шарием. Покрышки у его недругов горели не только в Петербурге.

Автомобильные покрышки и зажигательные смеси активно использовались в серии поджогов у квартир людей из окружения трёх блогеров, которых связывает публичный конфликт с блогером-миллионником Анатолием Шарием. В Петербурге и Ленобласти поджоги устраивали с конца прошлого года, погибли двое, обвиняемых — более двадцати. Всего «эпидемия горящих покрышек» захватила шесть российских регионов. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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