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Происшествия Через тернии к подкупу. Владельца ГК «Монолит» вновь накрыли с женой и адвокатами из Следственного комитета

Через тернии к подкупу. Владельца ГК «Монолит» вновь накрыли с женой и адвокатами из Следственного комитета

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8 комментариев

Как только бизнесмен Константинов через пять лет уголовных преследований помирился с изувеченной жертвой, его задержали по новой. Статья и компания у него уникальные.

К вечеру 19 декабря Следственный комитет Петербурга задержал председателя совета директоров, владельца крупной компании ГК «Монолит» (одного из лидеров бетонного рынка региона) Игоря Константинова. По информации «Фонтанки», вместе с ним задержаны его супруга и петербургские адвокаты Шумкин и Шабельников. Новое обвинение Константинову опирается на часть четвертую статьи 309 УК — «Подкуп или принуждение к даче показаний» (в группе, до семи лет).

Еще недавно «Фонтанка» сообщала, как в Приморском районом суде Петербурга прекратили за примирением с пострадавшим уголовное дело в отношении Константинова. Изувеченный предприниматель согласился на серьезную финансовую компенсацию спустя пять лет, в период которых Константинова как заказчика избиения уже задерживали, объявляли в розыск.

По данным «Фонтанки», в материалах дела отражено, как летом этого года к двум адвокатам обратились для склонения свидетеля по делу Константинова к ложным показаниям. Они стали работать в этом направлении, передав в конце концов свидетелю задаток в 750 тысяч рублей и обещание, что его строительная компания будет иметь конкурентные преимущества.

Новый состав подозреваемых столь же редкий, как и статья обвинения: супруга Константинова — бывший его адвокат, Виктор Шабельник — бывший сотрудник Следственного комитета и прокуратуры города, а Антон Шумкин — экс-руководитель СК по Адмиралтейскому району.

Что касается Шумкина, то он вынужден был уволиться к концу 2022 года после ведомственной служебной проверки. Тогда в Подмосковье была убита 18-летняя петербурженка, а после арестован ее сожитель блогер Поляков. Дело в том, что ранее девушка дважды обращалась в СК Адмиралтейского района с заявлениями об угрозах убийства со стороны Полякова и просьбами защитить, но в возбуждении дела ей отказывали.

Судя по всему, Следственный комитет собирается выходить на аресты.

В конце октября уголовное дело по обвинению Константинова в заказе на избиение петербургского предпринимателя, также занимающегося поставками бетона, прекращено в суде Приморского района за примирением сторон. Сама же история длится с начала 2020 года, когда в Петербурге жертву лупили арматурой. С того времени Константинов и его окружение постоянно находятся в турбулентности. То выгоняют за фальсификацию следователя, в производстве которого находится дело, то адвокаты задерживаются за посредничество во взятках, а ту пятилетнюю эпопею вообще трудно пересказать в подробностях. Тем более что последние годы Константинов находился в розыске и за границей, а вернулся, только заплатив потерпевшему.

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Комментарии
8
prosto korsak
1 час
Как только бизнесмен Константинов через пять лет уголовных преследований померился с изувеченной жертвой, его задержали по новой. Чем бизнесмен померился и каковы результаты замеров?
Гость
55 минут
Пишут безграмотно, да еще и комменты трут. Лучше бы грамоте поучились.
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