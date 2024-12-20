Через тернии к подкупу. Владельца ГК «Монолит» вновь накрыли с женой и адвокатами из Следственного комитета

К вечеру 19 декабря Следственный комитет Петербурга задержал председателя совета директоров, владельца крупной компании ГК «Монолит» (одного из лидеров бетонного рынка региона) Игоря Константинова. По информации «Фонтанки», вместе с ним задержаны его супруга и петербургские адвокаты Шумкин и Шабельников. Новое обвинение Константинову опирается на часть четвертую статьи 309 УК — «Подкуп или принуждение к даче показаний» (в группе, до семи лет).

Еще недавно «Фонтанка» сообщала, как в Приморском районом суде Петербурга прекратили за примирением с пострадавшим уголовное дело в отношении Константинова. Изувеченный предприниматель согласился на серьезную финансовую компенсацию спустя пять лет, в период которых Константинова как заказчика избиения уже задерживали, объявляли в розыск.

По данным «Фонтанки», в материалах дела отражено, как летом этого года к двум адвокатам обратились для склонения свидетеля по делу Константинова к ложным показаниям. Они стали работать в этом направлении, передав в конце концов свидетелю задаток в 750 тысяч рублей и обещание, что его строительная компания будет иметь конкурентные преимущества.

Что касается Шумкина, то он вынужден был уволиться к концу 2022 года после ведомственной служебной проверки. Тогда в Подмосковье была убита 18-летняя петербурженка , а после арестован ее сожитель блогер Поляков . Дело в том, что ранее девушка дважды обращалась в СК Адмиралтейского района с заявлениями об угрозах убийства со стороны Полякова и просьбами защитить, но в возбуждении дела ей отказывали.

В конце октября уголовное дело по обвинению Константинова в заказе на избиение петербургского предпринимателя, также занимающегося поставками бетона, прекращено в суде Приморского района за примирением сторон. Сама же история длится с начала 2020 года, когда в Петербурге жертву лупили арматурой. С того времени Константинов и его окружение постоянно находятся в турбулентности. То выгоняют за фальсификацию следователя, в производстве которого находится дело, то адвокаты задерживаются за посредничество во взятках, а ту пятилетнюю эпопею вообще трудно пересказать в подробностях. Тем более что последние годы Константинов находился в розыске и за границей, а вернулся, только заплатив потерпевшему.