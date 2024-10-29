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Происшествия Задержанный в Пулково владелец ГК «Монолит» избавился от уголовного преследования

Задержанный в Пулково владелец ГК «Монолит» избавился от уголовного преследования

3 653
6 комментариев

Громкое дело владельца ГК «Монолит» в Петербурге завершилось прекращением. Тот, кого задерживали в Пулково месяц назад, вышел из суда с чистой совестью и вздохом облегчения.

Председатель совета директоров, владелец петербургской компании ГК «Монолит» (одного из лидеров бетонного рынка Северо-Запада) 45-летний Игорь Константинов теперь абсолютно свободен. На днях Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении него и отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 октября.

Дело прекратили за примирением сторон. Суд установил, что Константинов, обвинявшийся в избиении арматурой предпринимателя-конкурента, наладил отношения с потерпевшим и компенсировал причиненный вред. Избитый бизнемен также ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Суд не увидел причин не удовлетворить просьбу. Исполнители нападения получили условные сроки еще весной 2021 года.

Коммерческого директора ГК «Беатон» Сергея Китуничева жестоко избили арматурой в начале 2020 года. Возбуждено уголовное дело по увечьям. Весной были задержаны исполнители и сам Игорь Константинов. Он отрицал вину, ссылаясь на интриги деловых оппонентов, суд не стал его арестовывать. Позже пострадал следователь, постаравшийся вывести Константинова из-под преследования, а бизнесмен покинул Россию и попал в федеральный розыск.

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Комментарии
7
Слава России!
1 час
бабло победило всё.
михаил.ру
6 минут
он же социально опасен!!!
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