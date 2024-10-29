Задержанный в Пулково владелец ГК «Монолит» избавился от уголовного преследования

Громкое дело владельца ГК «Монолит» в Петербурге завершилось прекращением. Тот, кого задерживали в Пулково месяц назад, вышел из суда с чистой совестью и вздохом облегчения.

Председатель совета директоров, владелец петербургской компании ГК «Монолит» (одного из лидеров бетонного рынка Северо-Запада) 45-летний Игорь Константинов теперь абсолютно свободен. На днях Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении него и отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 октября.