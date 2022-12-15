Полиция нашла приятеля Барецкого и Дацика. Его искали после убийства 18-летней возлюбленной

В июле этого года СМИ громко говорили об убийстве 18-летней петербурженки в Московской области. С этого момента и разыскивали медийного «борца с проституцией» Полякова. «Фонтанка» знает, где его встретили и почему не сразу увезут в столичный изолятор.

Под вечер 14 декабря оперативники уголовного розыска Петербурга вместе с коллегами из подмосковного города Балашиха забежали в квартиру дома в 5-ом Предпортовом проезде (Московский район). По данным «Фонтанки», там снимал жилье 42-летний блогер Вячеслав Поляков. Больше не снимает.



Последний раз имя Полякова вспыхнуло в СМИ после того, как в июле в Балашихе нашли изуродованное ножом тело 18-летней петербурженки Софьи. У нее с Поляковым была любовь, временами переходящая в насилие и угрозы со стороны бойфренда. До этого Поляков отметился неуклюжей агрессией в сети по поводу борьбы с проституцией. Его круг общения смело можно назвать «хайповым». Так, на фотографиях в сети его можно наблюдать с «прелестным явлением» Дациком, который как-то сам сидел за погром борделя на Васильевском острове. А уже после объявления Полякова в розыск неуемный петербургский шоумен Стас Барецкий, которого на днях лупили в баре «Руки вверх», уверял, что Поляков невиновен. Хотя вряд ли полицейские смотрели на весь этот цирк.



Когда же петербургскому сыску стало известно, где Поляков прячется, то они связались с уголовным розыском Подмосковья. Те ответили, мол, минутку, сейчас будем. Всё же сегодня утром, 15 декабря, Поляков не оказался перед Следственным комитетом Балашихи. Его пока притормозили в Петербурге.

Дело в том, что Следственный комитет города еще в начале года возбудил в отношении него уголовное дело по двум статьям: 137 — нарушение неприкосновенности частной жизни и 240 — вовлечение в занятие проституцией (последнее — подчеркнуть). Причем потерпевшей является именно убитая под Москвой в июле 18-летняя его возлюбленная. Ее заявления и явились поводом.

