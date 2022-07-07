«В виновность не верю». Барецкий готов помочь с поиском адвоката приятелю, которого подозревают в убийстве девушки в Балашихе

Музыкант и предприниматель Стас Барецкий готов помочь с поиском адвоката своему приятелю Вячеславу П., которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в Балашихе. В виновность знакомого он не верит.
«Об этой истории мы с ним не общались — может, он мне еще позвонит, не знаю. Меня личная жизнь людей мало интересует. В его виновность я не верю — при современных уровнях монтажа можно любое видео подделать», — рассказал Барецкий «Фонтанке» 7 июля.
По словам Барецкого, они с Вячеславом периодически созваниваются, в последний раз общались около десяти дней назад. Музыкант добавил, что подозреваемый около года назад переехал в Москву из Петербурга.
В соцсетях отмечали, что Вячеслав также приятельствует с бойцом ММА Вячеславом Дациком. Однако супруга последнего, Виктория, рассказала «Фонтанке», что тот общался с П. всего два раза, когда «зачищал» бордель.
«Фонтанка» писала, что 18-летнюю девушку нашли мертвой со множественными ножевыми ранениями в собственной квартире в Балашихе. В убийстве подозревают ее 42-летнего сожителя Вячеслава П., которого сейчас ищут.