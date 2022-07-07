Приятеля Барецкого и Дацика разыскивают после убийства девушки в Подмосковье

Молодую девушку убили в собственной квартире в подмосковной Балашихе. Тело с множественными ножевыми ранениями нашла мать, которая забеспокоилась, что 18-летняя дочь перестала выходить на связь.



По факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает 7 июля Следственный комитет Московской области. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению преступления», — добавили СК.

