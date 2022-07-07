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    Приятеля Барецкого и Дацика разыскивают после убийства девушки в Подмосковье

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    Молодую девушку убили в собственной квартире в подмосковной Балашихе. Тело с множественными ножевыми ранениями нашла мать, которая забеспокоилась, что 18-летняя дочь перестала выходить на связь.

    По факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает 7 июля Следственный комитет Московской области. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению преступления», — добавили СК.

    В телеграм-каналах появилась информация, что в день убийства девушка якобы заходила в подъезд вместе со своим сожителем Вячеславом П., а уже через 10 минут он вышел из подъезда и скрылся. Сейчас его ищут. Известно, что он находится в приятельских отношениях с музыкантом и предпринимателем Стасом Барецким и бойцом ММА Вячеславом Дациком.

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