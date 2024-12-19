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Город Стали известны сроки благоустройства трех новых станций метро в Петербурге. Обычно этим заканчивают стройку

Стали известны сроки благоустройства трех новых станций метро в Петербурге. Обычно этим заканчивают стройку

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9 комментариев

Благоустройство станций «Путиловская», «Казаковская», которые строятся в Петербурге, хотят завершить к июню 2025 года. С «Театральной» закончат чуть раньше.

Запрос предложений по Красносельско-Калининской линии метро «Метрострой Северной столицы» объявил накануне. За 237 млн предлагается благоустроить территорию вестибюлей станций «Казаковская» и «Путиловская». Начать надо 1 марта, закончить — 31 мая. Восстановление нарушенного благоустройства — это обычно заключительная часть строительства капитальных объектов.

Ранее эти две первые станции коричневой линии метро собирались достроить в 2024 году, но в итоге перенесли сроки на 2025-й — в том числе из-за перепроектирования пересадочного узла с «Путиловской» на «Кировский завод». Как они будут выглядеть — можно посмотреть здесь, а как на «Казаковскую» водружали стеклянный купол — здесь.

Кроме того, недавно МССС начал искать подрядчика на благоустройство территории «строительных площадок вентиляционной шахты № 574 и напорных выпусков» на Лахтинско-Правобережной линии. По титулу это не сразу понятно, но речь в том числе о стройплощадке станции «Театральная» (та самая шахта 574), у которой нет выхода на поверхность и, соответственно, вестибюля. Кроме нее в техзадании еще 4 участка — на Декабристов, в переулке Матвеева, в переулке Пирогова и на улице Блока. По ним работы надо выполнить с 25 декабря по 31 декабря, но на Театральной площади это только первый этап; окончательно благоустройство надо будет закончить с 1 апреля по 25 мая 2025 года.

Первый пассажирский поезд по участку Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Театральная» — «Горный институт» должен проехать до конца года. Однако «Театральная» после этого еще три года будет работать на прогон — то есть без выхода на поверхность. Во время недавней прямой линии губернатор Александр Беглов обвинил в таком положении вещей неких «известных людей», которые заняли неконструктивную позицию. Не секрет, что против выхода из метро прямо на Театральной площади всегда был резко против глава Мариинского театра Валерий Гергиев, так что от этого варианта отказались. В итоге выход из станции «Театральная» решено делать на месте дома быта на Лермонтовском проспекте, однако и об этом пока не удалось договориться с владельцем здания.




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Комментарии
9
VKuser154016219
16 минут
я и не знал, что Гергиев специалист в метростроении
Гость
46 минут
Гергиев командует строительством метро?
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