Стали известны сроки благоустройства трех новых станций метро в Петербурге. Обычно этим заканчивают стройку

Кроме того, недавно МССС начал искать подрядчика на благоустройство территории «строительных площадок вентиляционной шахты № 574 и напорных выпусков» на Лахтинско-Правобережной линии. По титулу это не сразу понятно, но речь в том числе о стройплощадке станции «Театральная» (та самая шахта 574), у которой нет выхода на поверхность и, соответственно, вестибюля. Кроме нее в техзадании еще 4 участка — на Декабристов, в переулке Матвеева, в переулке Пирогова и на улице Блока. По ним работы надо выполнить с 25 декабря по 31 декабря, но на Театральной площади это только первый этап; окончательно благоустройство надо будет закончить с 1 апреля по 25 мая 2025 года.



Первый пассажирский поезд по участку Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Театральная» — «Горный институт» должен проехать до конца года. Однако «Театральная» после этого еще три года будет работать на прогон — то есть без выхода на поверхность. Во время недавней прямой линии губернатор Александр Беглов обвинил в таком положении вещей неких «известных людей», которые заняли неконструктивную позицию. Не секрет, что против выхода из метро прямо на Театральной площади всегда был резко против глава Мариинского театра Валерий Гергиев, так что от этого варианта отказались. В итоге выход из станции «Театральная» решено делать на месте дома быта на Лермонтовском проспекте, однако и об этом пока не удалось договориться с владельцем здания.









