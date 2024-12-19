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Власть Итоги с Путиным Путина спросили об уходе под воду континентов. Речь зашла о Петербурге

Путина спросили об уходе под воду континентов. Речь зашла о Петербурге

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7 комментариев

В ходе пресс-конференции журналист «Аргументов недели Узбекистан» в четверг, 19 декабря, спросил президента РФ Владимира Путина о том, что делать, когда жители Америки и Японии попросятся в Россию после затопления их континентов. На эпатажный вопрос глава государства ответил серьезно, речь зашла о Санкт-Петербурге.

«Очень многие наши ученые и очень многие люди, которые видят будущее, говорят о том, что в течение 10–12 лет страны Европы, Япония, Америка… могут уйти под воду или погибнуть. А люди-то останутся, они же к нам начнут проситься, Владимир Владимирович!» — практически прокричал журналист в ходе обращения к главе государства.

Путин сказал, что надо думать о доме, а не об Америке и других континентах, но отметил, что прогнозы о таянии ледников и вечной мерзлоты, действительно, есть.

«Если они будут таять, то и прибрежные регионы Российской Федерации тоже могут оказаться под угрозой. Во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту. Там уже что-то потрескивает. Вот об этом мы должны думать. А наши прибрежные города, включая даже Петербург… Дамбу-то мы построили, о чем мечтали со времен Петра Первого. Но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами… О доме надо думать», — ответил президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии
7
mrA
17 минут
"а после меня - хоть потоп"
Илья_Саныч
7 минут
мдэ... сваи не вбивают в вечную мерзлоту, а вмораживают. Геостратег и геофизик!
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