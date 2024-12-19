Путин заявил, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться

В ходе прямой линии — 2024 президент РФ Владимир Путин заявил, что почти за три года СВО на Украине стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

Вопрос Путину задал журналист Андрей Колесников. Он поинтересовался у президента, как прошедшие в течение СВО три года изменили главу государства.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — ответил глава государства.

В четверг, 19 декабря, проходит прямая линия с Путиным, где президент подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и других жителей страны.