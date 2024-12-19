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Политика Путин заявил, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться

Путин заявил, что стал меньше шутить и почти перестал смеяться

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7 комментариев

В ходе прямой линии — 2024 президент РФ Владимир Путин заявил, что почти за три года СВО на Украине стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

Вопрос Путину задал журналист Андрей Колесников. Он поинтересовался у президента, как прошедшие в течение СВО три года изменили главу государства.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — ответил глава государства.

В четверг, 19 декабря, проходит прямая линия с Путиным, где президент подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и других жителей страны.

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Комментарии
8
AndrewBarsik
24 минуты
Зато по поводу него все остальные стали очень много шутить и смеяться.
mrA
15 минут
и правильно, не надо а то смех жизнь продлевает
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