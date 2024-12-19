«Чрезвычайно чувствительные вопросы». Путина спросили о темных силах, порно и захоронении Ленина

Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно чувствительными вопросы корреспондентки православного телеканала «Спас», которая спросила одновременно про запрет абортов, захоронение Владимира Ленина, моде на эзотерику и вреде порносайтов.

По словам президента, все выше перечисленное явно не подходит для формата расширенной пресс-конференции, они все являются чрезвычайно чувствительными. В вопросе абортов государство должно одновременно думать о том, чтобы не страдали религиозные убеждения и решались демографические вопросы, но и о праве женщин.

«Кто-то недоволен тем, что замедляется YouTube… Да в нашей стране порносайты смотрят так же, как и во всем мире. Сначала порносайты, а потом котлету заказать. Это же не только наша беда», — рассказал Владимир Путин. Он отметил, что обществу нужно предложить что-то интереснее, чтобы листая порносайты, можно было сказать: «О, это я уже видел!»

Глава государства убежден, что когда-то российское общество подойдет и к тому, чтобы захоронить Владимира Ленина, но сегодня не нужно предпринимать ни одного шага, которое бы раскалывало наше общество.