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Путин посоветовал бросать трубку, если незнакомый голос что-то предлагает

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17 комментариев

Президент России Владимир Путин предложил для борьбы с телефонными мошенниками ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов, а гражданам посоветовал бросать трубку. Он также прокомментировал предложение внести украинские кол-центры в список приоритетных целей для ударов.

Объемы телефонного мошенничества в РФ «просто зашкаливают», отметил Путин в ходе прямой линии 19 декабря. Он привел данные Сбера о том, что за последний год только с территории Украины у россиян выманили более 250 миллиардов рублей, и сравнил это с действиями гитлеровской Германии во времена Второй мировой войны.

«Это примерно то, что делала гитлеровская Германия, печатая деньги во время Второй мировой войны. Наших союзников, в том числе Великобритании. Фунт стерлингов печатали и распространяли для того, чтобы подорвать экономику Великобритании», — заявил Путин.

В качестве одной из мер борьбы с мошенничеством президент предложил ввести «период охлаждения» для выдачи кредитов. По его мнению, займы до 50 тысяч рублей можно выдавать хоть моментально, а в случае кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей нужно дать хотя бы несколько часов для проверки и обдумывания решения. Если же сумма превышает 200 тысяч рублей, то это время надо растянуть «хотя бы на несколько дней».

По словам президента, в Госдуме и Центробанке уже обсуждают эти вопросы. Также есть предложение ужесточить ответственность для посредников при телефонном мошенничестве, вплоть до введения уголовного наказания, рассказал он.

Путин отметил, что среди его знакомых попавшихся на уловки мошенников нет, но добавил, что некоторые ему рассказывали, что им звонили. Однако, услышав незнакомый голос и предложения, связанные с какими-то действиями, они кладут трубку. «Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом», — посоветовал президент.

По завершении темы модератор прямой линии Дмитрий Кулько предложил внести кол-центры на территории Украины, из которых предположительно совершаются подобные звонки россиянам, в список приоритетных целей для ударов. Путин не согласился.

«Нет, у нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решений. Но эти центры… мы на них боезапасы тратить не будем, ни к чему», — ответил президент, добавив, что решения по этой проблеме нужно принимать внутри России.

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Комментарии
17
В д. Гадюкино - дожди.
54 минуты
Я так и делаю, когда предлагают оценить отношение к Путину.
280332134
32 минуты
А если звонят и представляются работниками военкомата??
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