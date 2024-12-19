Путин назвал тяжелейшим проколом российских спецслужб убийства генерала Кириллова и Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря назвал тяжелейшим проколом российских спецслужб убийства генерала Игоря Кириллова и Дарьи Дугиной.

Глава государства сказал, что эти убийства указывают на признаки террористического характера действующего киевского режима. Но, подчеркнул Путин, «наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары и пропустили эти удары».

«Нужно совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», — сказал глава государства.

Генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На видео он признался, что прибыл в столицу по заданию спецслужб Украины, приобрел самокат, через несколько месяцев получил элементы бомбы. Утром 17 декабря он приехал к дому генерала и, когда тот выходил из подъезда, «нажал кнопку». Подозреваемого нашли в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передали следственным органам.

Дочь правого философа и политолога Александра Дугина Дарью убили 20 августа 2022 года. В момент взрыва автомобиля девушка ехала одна чуть впереди машины отца. Семья возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция».