Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-16°

ясная погода, без осадков

ощущается как -20

2 м/c,

с-з.

 758мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Отели не могут поставить на учет гостей
Чем угощает Псков
Студенты на чистке снега
Трагедия Анны Седоковой
Конюшенное ведомство вышло из суда
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия ФСБ показала видео допроса подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

ФСБ показала видео допроса подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

3 432
14 комментариев

Видеозапись допроса задержанного по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности утром 18 декабря.

Источник:

На кадрах мужчина в наручниках говорит, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб, приобрел самокат, потом через несколько месяцев «приехали вещи для бомбы», которые он принял, и «все готовили». Далее, по его словам, он приехал к дому генерала и, когда тот выходил из подъезда, «нажал кнопку». За всё это, продолжает задержанный, ему обещали сто тысяч долларов и европейский паспорт.

Ранее в СК и МВД подтвердили задержание подозреваемого по делу о взрыве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый — гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения. Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что мужчину нашли в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передали в следственные органы.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. The New York Times со ссылкой на представителя украинской спецслужбы написала, что ответственность за убийства взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). «Коммерсантъ» утром 18 декабря сообщил, что появились первые двое подозреваемых, они задержаны.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
266087295
18 минут
Он читает текст.
266087295
18 минут
Он косит глаза и читает написанный ему текст. Говорили, что он наладил трансляцию видеосигнала на Украину и взорвали оттуда. Он говорит, что сам нажал кнопку. Если сам, то зачем трансляция?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33