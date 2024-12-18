ФСБ показала видео допроса подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

Видеозапись допроса задержанного по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности утром 18 декабря.
На кадрах мужчина в наручниках говорит, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб, приобрел самокат, потом через несколько месяцев «приехали вещи для бомбы», которые он принял, и «все готовили». Далее, по его словам, он приехал к дому генерала и, когда тот выходил из подъезда, «нажал кнопку». За всё это, продолжает задержанный, ему обещали сто тысяч долларов и европейский паспорт.
Ранее в СК и МВД подтвердили задержание подозреваемого по делу о взрыве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемый — гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения. Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что мужчину нашли в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передали в следственные органы.
Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. The New York Times со ссылкой на представителя украинской спецслужбы написала, что ответственность за убийства взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). «Коммерсантъ» утром 18 декабря сообщил, что появились первые двое подозреваемых, они задержаны.
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