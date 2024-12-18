ФСБ показала видео допроса подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

На кадрах мужчина в наручниках говорит, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб, приобрел самокат, потом через несколько месяцев «приехали вещи для бомбы», которые он принял, и «все готовили». Далее, по его словам, он приехал к дому генерала и, когда тот выходил из подъезда, «нажал кнопку». За всё это, продолжает задержанный, ему обещали сто тысяч долларов и европейский паспорт.