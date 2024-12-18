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Происшествия «Ъ»: задержаны подозреваемые в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

«Ъ»: задержаны подозреваемые в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

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53 комментария

В деле о теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник, появились первые двое подозреваемых, они задержаны. Об этом сообщает 18 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Официальных заявлений пока нет.

Фактически, по словам источника, преступление удалось раскрыть по горячим следам. Пару подозрительных машин, по данным издания, зафиксировали на месте преступления видеокамеры. Как предполагается, организаторы вышли на мужчин через соцсети и передали им контакты связного из СБУ.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. The New York Times со ссылкой на представителя украинской спецслужбы написала, что ответственность за убийства взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ).

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Взрыв Взрыв в москве Убийство Теракт Игорь Кириллов
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Комментарии
57
Cashmare
1 час
угу, граждане, вы в полной безопасности, мы обязательно найдем вашего убийцу
DanCitizen
1 час
Поймали Рафика и Джамшута. Ну и ладно, общественность должна быть спокойной , как любили говорить советские нквдэшники
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