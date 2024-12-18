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Общество NYT: СБУ взяла на себя ответственность за убийство генерала Игоря Кириллова

NYT: СБУ взяла на себя ответственность за убийство генерала Игоря Кириллова

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18 комментариев

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщила 17 декабря газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя украинской спецслужбы.

«Официальный представитель службы безопасности Украины, известной как СБУ, заявил, что Украина несет ответственность за это убийство. Чиновник на условиях анонимности рассказал о секретной разведывательной операции и подтвердил подробности убийства, которые официально представила Россия», — говорится в материале издания.

Собеседник NYT также добавил, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».

На видео, которым сотрудник СБУ поделился с The New York Times, записанном из салона автомобиля, видно, как двое людей выходят из здания за несколько минут до взрыва. NYT подтвердила, что видео было записано из автомобиля, используемого для краткосрочной аренды, и оно совпало с деталями на кадрах с местом и временем, когда был убит генерал Кириллов.

Ранее Reuters сообщало о причастности Украины к теракту в Москве, ссылаясь на источник в Киеве, заявивший, что «ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты РФ — дело рук СБУ».

Утром 17 декабря поступила информация о смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По данным следствия, военачальник погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Причиной взрыва СК называет заложенное в самокат взрывное устройство. Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Что известно о теракте к данному часу, читайте в материале «Фонтанки».

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Игорь Кириллов СБУ Теракт Убийство Ответственность
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Комментарии
18
В д. Гадюкино - дожди.
49 минут
Зато фсб сто тыщщ мильонов терактов предотвратила. Кроме тех, которые реально планировались и осуществлялись. И столько видосов наснимала с удивительными "уликами". Но ранняя пенсия, медальки и звания сами себя не оформят.
мы ещё не начинали!
1 час
ФСБ красавцы! гойда.
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