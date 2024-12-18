Слежка с трансляцией в Днепр и 100 тыс. долл. Что рассказал подозреваемый в гибели начальника войск РХБЗ Кириллова

В СК и МВД 18 декабря подтвердили задержание подозреваемого по делу о взрыве на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения задержан следователями ГСУ СК во взаимодействии с ФСБ и МВД, сообщает информационный центр Следкома. Представитель МВД Ирина Волк уточняет, что уроженца Узбекистана нашли в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передали в следственные органы.

Мужчина, как говорится в сообщении СК, признался на допросе у следователя, что был завербован украинскими спецслужбами. Они направили его в Москву, где он получил самодельное взрывное устройство, укрепил его на электросамокате и оставил его у подъезда дома, где жил Игорь Кириллов. Также он арендовал каршеринг, поставил там камеру видеонаблюдения и припарковал там же.

«Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие», — говорится в сообщении.

Мужчине обещали гонорар.

«За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания», — рассказывают в СК.

У МВД Узбекистана пока нет данных о задержанном по делу об убийстве генерала Кириллова гражданине страны, сообщили РИА Новости в министерстве.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. The New York Times со ссылкой на представителя украинской спецслужбы написала, что ответственность за убийства взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). «Коммерсантъ» утром 18 декабря сообщил, что появились первые двое подозреваемых, они задержаны.