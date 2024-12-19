Путин назвал Израиль главным бенефициаром в госперевороте в Сирии

Главным бенефициаром того, что происходит в Сирии, является Израиль. Об этом 19 декабря в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Главный бенефициар происходящих событий в Сирии является Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий — наша позиция не подлежит никакой корректировке. Израиль решает для себя вопросы с безопасностью», — заявил Владимир Путин.

Глава государства выразил надежду на то, что когда-нибудь Израиль выйдет с территории Сирии, однако сейчас он заводит туда дополнительные войска. «У меня такое ощущение, что они не только не собираются выходить оттуда, но собираются усилиться», — отметил Путин.

Вопрос поселений в Сирии, которые попросили присоединиться к Израилю, может привести к дезинтеграции Сирии и стать серьезной проблемой, которую придется решать на уровне ООН, добавил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия своих целей в Сирии достигла. Вопрос о военных базах зависит от совпадения интересов с новыми сирийскими властями.