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Власть Итоги с Путиным Путин ответил на вопрос о российских базах в Сирии

Путин ответил на вопрос о российских базах в Сирии

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13 комментариев

Россия пришла в Сирию более 10 лет назад для того, чтобы в стране не был создан террористический анклав. Российская сторона достигла своих целей. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие», — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия сейчас поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии.

Также российский лидер добавил, что Россия предложила использовать свои базы в Хмеймиме и Тартусе для доставки гумпомощи в страну.

Кроме того, Путин добавил, что пока не знает, оставит ли Россия свои базы в САР. Это будет зависеть от совпадения интересов с новыми сирийскими властями.

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Сирия Прямая линия Владимир Путин
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Комментарии
13
265845724
49 минут
Короче базы профукали...
AndrewBarsik
44 минуты
Заголовок противоречит содержанию. Он сказал, что сам не знает ответа, а это равносильно тому, что не ответил.
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