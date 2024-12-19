Путин ответил на вопрос о российских базах в Сирии

Россия пришла в Сирию более 10 лет назад для того, чтобы в стране не был создан террористический анклав. Российская сторона достигла своих целей. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие», — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия сейчас поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии.

Также российский лидер добавил, что Россия предложила использовать свои базы в Хмеймиме и Тартусе для доставки гумпомощи в страну.

Кроме того, Путин добавил, что пока не знает, оставит ли Россия свои базы в САР. Это будет зависеть от совпадения интересов с новыми сирийскими властями.