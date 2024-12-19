Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» временно остановилась во всех телеграм-каналах около 14:30 19 декабря. Причины выясняются.

На сайте «Сбой.рф» зафиксированы жалобы пользователей на работу Telegram. Так, в 13:00 на сервис поступило четыре жалобы, в 12:00 их было ноль. Больше всего жалоб поступило из Москвы — 25% и из Краснодарского края — 15%. Далее идет Петербург с 7%.

Teлеграм-каналы, ведущие трансляцию, предложили своим зрителям продолжить просмотр прямой линии в других социальных сетях: VK и Rutube.