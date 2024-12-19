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Происшествия В Петербурге впервые рассмотрят дело о нарушении требований по защите гостайны

В Петербурге впервые рассмотрят дело о нарушении требований по защите гостайны

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Впервые в Петербурге мировой судья рассмотрит уголовное дело о нарушении требований по защите государственной тайны. Петербурженка, обладая секретными сведениями Минобороны РФ, выехала в Казахстан, хотя должна была находиться в России до 2028 года. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Московский районный суд зарегистрировал дело в отношении Ирины Железняк, подозреваемой в нарушении правил защиты государственной тайны России. Как следует из материалов дела, Железняк занимала должность гражданского сотрудника Минобороны РФ в научно-исследовательском институте и имела доступ к актуальной секретной информации. Несмотря на то, что Железняк было известно об ограничении на выезд за границу до 2028 года, в июне 2024 года женщина отправилась в Казахстан к своей сестре, где пробыла 19 дней.

В связи с этим, по словам Дарьи Лебедевой, Железняк может грозить наказание в виде штрафа от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от одного до двух лет. Также сотруднице Минобороны РФ может грозить лишение свободы сроком до трех лет с запретом занимать определенные должности или осуществлять ту или иную деятельность на протяжении трех лет, либо без него.

Районный суд направил дело мировому судье судебного участка № 125 Петербурга.

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