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Власть Итоги с Путиным Путин рассказал о последнем разговоре с Трампом и окрепшей России

Путин рассказал о последнем разговоре с Трампом и окрепшей России

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8 комментариев

Владимир Путин не виделся с бывшим и будущим президентом США Дональдом Трампом более четырех лет, но всегда готов к разговору или встрече с ним. Об этом 19 декабря заявил президент РФ в ходе прямой линии, отвечая на вопрос иностранного корреспондента.

«Не знаю, когда мы встретимся с Трампом. Я готов к этому в любое время. Мы с ним не разговаривали более четырех лет», — заявил Владимир Путин.

Вместе с тем он не согласился с утверждением американского журналиста о том, что Россия сейчас находится в «слабой позиции». Боеготовность армии РФ сейчас самая высокая в мире — отметил глава государства. В целом страна стала гораздо сильнее за последние 2-3 года, сегодня Россия мало от кого зависит и может уверенно держаться на ногах.

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Комментарии
8
В_Ф
45 минут
Нее, ему точно не говорят что на самом деле происходит. Это всё из какой-то другой реальности. Может не хотят расстраивать пожилого человека?
posvol
45 минут
Прекрасный и удивительный мир фантазий
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