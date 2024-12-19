Путин рассказал о последнем разговоре с Трампом и окрепшей России

Владимир Путин не виделся с бывшим и будущим президентом США Дональдом Трампом более четырех лет, но всегда готов к разговору или встрече с ним. Об этом 19 декабря заявил президент РФ в ходе прямой линии, отвечая на вопрос иностранного корреспондента.

«Не знаю, когда мы встретимся с Трампом. Я готов к этому в любое время. Мы с ним не разговаривали более четырех лет», — заявил Владимир Путин.

Вместе с тем он не согласился с утверждением американского журналиста о том, что Россия сейчас находится в «слабой позиции». Боеготовность армии РФ сейчас самая высокая в мире — отметил глава государства. В целом страна стала гораздо сильнее за последние 2-3 года, сегодня Россия мало от кого зависит и может уверенно держаться на ногах.

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