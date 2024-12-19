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Общество Итоги с Путиным «Живу в СПб, очень страшно!» О чем россияне спрашивают Путина

«Живу в СПб, очень страшно!» О чем россияне спрашивают Путина

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24 комментария

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря часть вопросов выводится на экран в зале в виде СМС-сообщений. Тон их совершенно разный: от провокационных до патриотичных, от благодарных до панических.

Из Петербурга, например, вопрошают: «Способны ли мы отразить нападение НАТО? Живу в СПб, очень страшно!» Сразу несколько вопросов оказалось о столице. В одном из них предложили менять ее каждые 3–5 лет. Не обошли вниманием работу чиновников — и их зарплату. Попадались и нетривиальные проблемы, например восстановление перечня береговых лежбищ моржей.

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Некоторые вопросы были больше похожи на размышление, а то и вовсе проскакивали пожелания.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» проходит 19 декабря с 12 часов дня. Следите за ней вместе с нашим онлайном.

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Комментарии
24
VKuser15335355
18 минут
Спросили бы лучше это у жителей Курска.
flexilya
29 минут
сегодня точно страшно... все дороги в заторах
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