Путин о ситуации в России: когда скучно — хочется движухи

Первый вопрос, который был задан президенту РФ Владимиру Путину, — как России удается удержаться на плаву и продолжать свой рост, на что он ответил, что ситуация в экономике остается стабильной, несмотря на негативные факторы.

«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха — всё свистит и у виска — и секунды, и пули, так нам страшно. Ужас-ужас. Ужас. Но не ужас-ужас-ужас, всё измеряется экономикой», — заявил президент Владимир Путин.

По его словам, ситуация в экономике обстоит «нормально», несмотря ни на какие внешние угрозы. Зарплаты в РФ в этом году выросли на 9% в реальном выражении. Также Путин допустил, что рост ВВП РФ по итогам года составит 4%.

По его словам, суверенитет должен быть в сердце людей. Рост экономики во многом обусловлен укреплением суверенитета, отметил глава государства.



