Шуваловский лес — снова под угрозой застройки. Но ЗакС обещает побороться за зелень

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Городской суд Петербурга на днях встал на сторону застройщика и признал недействительным рекреационный статус Шуваловского леса в Генплане, за сохранение которого уже несколько лет борются жители Приморского района. Однако Заксобрание намерено оспорить это решение. Собственник юрлица тем временем находится в СИЗО по уголовному делу.

На этой неделе в очередной раз в суде перевернулась история с Шуваловским лесом — так жители Приморского района неформально прозвали территорию северо-восточнее пересечения Шуваловского проспекта и Парашютной улицы. Выглядит и правда, как лесной массив. Он расположен в границах двух участков общей площадью почти 14 га, которые и были предметом судебного спора, а также неоткадастрированной юго-восточной части, которая не имеет отношения к застройщику и является официально сквером — а это еще 10,37 га.

Спорные участки Шуваловского леса ранее были официально рекреационными, в зону жилой многоэтажной застройки они попали в 2015 году — если посмотреть на весь зеленый массив, они находятся в северо-западной части. В конце 2018 года собственником обоих участков стало ООО «Специализированный застройщик „Вектор“».

Местные жители Шуваловский лес любят: например, они защищали территорию от превращения в «снегосвалку». Когда над спорными участками нависла угроза застройки, петербуржцы отправились в суд, правда, потерпели поражение.

Однако неудача в суде не заставила защитников зоны сдаться: во время общественных слушаний по проекту нового Генплана Петербурга в 2022 году одним из самых массовых предложений был перевод Шуваловского леса в рекреационную зону Р2. Несмотря на то, что в первоначальном проекте документа было предложено оставить территорию под высотное жилье, парламентская профильная комиссия все же поддержала присвоение рекреационного статуса участкам. А потом Заксобрание в рамках второго чтения при рассмотрении поправок утвердило его.

Собственник участков отправился оспаривать Генплан в части установки рекреационной зоны Р2 в суде. Ответчиками по иску выступили Смольный и Заксобрание Петербурга. Застройщик потерпел поражение в двух инстанциях, однако кассация отменила это решение, отправила дело на пересмотр, и теперь Горсуд удовлетворил иск «Вектора».

В пресс-службе Заксобрания «Фонтанке» прокомментировали, что на это решение будет обязательно подана апелляция.

Кто собственник

Специализированный застройщик «Вектор» является собственником обоих участков. Оба, как следует из выписки Росреестра, в ипотеке у банка ДОМ.РФ, обременение действует до конца сентября 2027 года. Чистые активы компании по данным на 2023 год — минус 329 тысяч рублей.

У компании один владелец — бизнесмен Алексей Рыжков. По данным СПАРК, предприниматель — совладелец нескольких десятков компаний, связанных, в основном, со строительством и управлением недвижимости. Часть этих активов входит в группу компаний Seven Suns Development, в числе петербургских проектов которой ЖК «Я — романтик», «Тихая гавань», «Жизнь» — все с приставкой «Светлый мир».

Московский проект застройщика — ЖК «Светлый мир „Сказочный лес“» обернулся возбуждением уголовного дела о махинациях со средствами дольщиков. В начале 2024 года стало известно, что делом интересуется глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а столичные дольщики ждут своих квартир еще с 2021 года, сроки сдачи переносятся, а само строительство не ведется. Весной 2024 года Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО бенефициара компании-застройщика ООО «СК „МСК Лосиноостровская“» Рыжкова. После арест продлевали. 22 ноября продлили в очередной раз, Рыжков подал апелляцию, которую Мосгорсуд рассмотрел 9 декабря. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе столичных судов, итог для предпринимателя был неутешительный — он остается в СИЗО.

Как в целом идут дела у Seven Suns Development, нетрудно отследить по новостной повестке. Например, осенью стало известно, что столичные долгострои будет достраивать уже другой девелопер. Еще одно юрлицо холдинга, «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции» (ранее носившее название «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург»), в октябре получило банкротный иск, следующее заседание намечено на январь 2025 года. А в декабре был задержан топ-менеджер холдинга Михаил Шамин, который ранее находился в уголовном розыске. Согласно данным СПАРК, он является гендиректором — действующим и бывшим, а также совладельцем ряда компаний холдинга Seven Suns Development.

Такое уже было

Принятое судом решение — второй случай, когда застройщику в Петербурге удалось оспорить Генплан. В 2018 году произошла схожая история в Петроградском районе — с так называемым кладбищем первых строителей на Сытнинской улице, 9-11.

На этом месте собирались строить гостиницу, однако во время обязательных археологических работ нашли захоронение 253 человек, датированное началом XVIII века, которых археологи назвали первыми строителями Петербурга.