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Афиша Plus Параллельно с выставкой Виктора Васнецова Русский музей покажет работы его внука Андрея Васнецова

Параллельно с выставкой Виктора Васнецова Русский музей покажет работы его внука Андрея Васнецова

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Выставка в зале № 83 Корпуса Бенуа приурочена к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова (1924 — 2009).

Андрей Васнецов

Источник:

Андрей Васнецов, внук Виктора Васнецова (а двоюродным дедом Андрея Владимировича был мастер исторического пейзажа Аполлинарий Васнецов), был живописцем и графиком, сценографом и педагогом. В годы Великой Отечественной войны Андрей Васнецов служил на Брянском фронте, прошел от Орла до Кенигсберга.

Его учителями в живописи были Александр Дейнека, Андрей Гончаров, Павел Соколов-Скаля. Андрей Васнецов стремился к структурной целостности и пространственной логике, соединению локального цвета со светотенью. Музей отмечает его особую «черную гамму» и неповторимый монументальный стиль.

А. В. Васнецов. Спящая. 1984

Источник:

В 2024 году Третьяковская галерея уже показывала Виктора, Аполлинария и Андрея Васнецовых рядом — в Москве это было в рамках одного выставочного проекта, который должен был подчеркнуть связь поколений. Критики, однако, отмечали, что выставка «распадается», а работы Андрея Васнецова слишком отличаются и не вписываются в контекст. Русский музей решил сосредоточиться на двух представителях фамилии и показать их отдельно.

Выставка «Андрей Васнецов. К 100-летию со дня рождения» пройдет в зале № 83 Корпуса Бенуа с 19 декабря 2024-го по 20 января 2025-го. 12+

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