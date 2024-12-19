Параллельно с выставкой Виктора Васнецова Русский музей покажет работы его внука Андрея Васнецова

Выставка в зале № 83 Корпуса Бенуа приурочена к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова (1924 — 2009).
Андрей Васнецов, внук Виктора Васнецова (а двоюродным дедом Андрея Владимировича был мастер исторического пейзажа Аполлинарий Васнецов), был живописцем и графиком, сценографом и педагогом. В годы Великой Отечественной войны Андрей Васнецов служил на Брянском фронте, прошел от Орла до Кенигсберга.
Его учителями в живописи были Александр Дейнека, Андрей Гончаров, Павел Соколов-Скаля. Андрей Васнецов стремился к структурной целостности и пространственной логике, соединению локального цвета со светотенью. Музей отмечает его особую «черную гамму» и неповторимый монументальный стиль.
В 2024 году Третьяковская галерея уже показывала Виктора, Аполлинария и Андрея Васнецовых рядом — в Москве это было в рамках одного выставочного проекта, который должен был подчеркнуть связь поколений. Критики, однако, отмечали, что выставка «распадается», а работы Андрея Васнецова слишком отличаются и не вписываются в контекст. Русский музей решил сосредоточиться на двух представителях фамилии и показать их отдельно.
Выставка «Андрей Васнецов. К 100-летию со дня рождения» пройдет в зале № 83 Корпуса Бенуа с 19 декабря 2024-го по 20 января 2025-го. 12+