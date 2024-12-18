Песков рассказал, что больше всего интересует россиян перед прямой линией Путина

Россиян, которые оставляют свои вопросы для прямой линии президента России Владимира Путина, больше всего волнуют вопросы, связанные с СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В целом по понятным причинам больше всего граждан интересуют вопросы, связанные со специальной военной операцией», — сказал представитель Кремля.
По его словам, для президента каждое подобное мероприятие — «очень ответственная задача», и Путин каждый раз «очень скрупулезно готовится», в частности, «обновляет всю свою базу знаний по всем отраслям нашей экономики». Для подготовки и сбора обращений от граждан был организован call-центр, в который уже обратились более 1,6 миллиона россиян.
«Он получает с самого начала обращения граждан, каждое распечатано на отдельном листе и имеет возможность некоторые прочитать. Он всегда делает это и достаточно много смотрит сам», — заявил Песков.
Песков также добавил, что в прямой линии примут участие иностранные журналисты^ репортеры французского телеканала TF1, американского NBC, британского BBC, группа журналистов из Китая, итальянский корреспондент Андреа Лучиди, репортер американского CNN Фредерик Плейтген.
Отличительной чертой грядущей прямой линии Песков назвал то, что «международная проблематика в этом году меньше волнует россиян».
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