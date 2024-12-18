Песков рассказал, что больше всего интересует россиян перед прямой линией Путина

Россиян, которые оставляют свои вопросы для прямой линии президента России Владимира Путина, больше всего волнуют вопросы, связанные с СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, для президента каждое подобное мероприятие — «очень ответственная задача», и Путин каждый раз «очень скрупулезно готовится», в частности, «обновляет всю свою базу знаний по всем отраслям нашей экономики». Для подготовки и сбора обращений от граждан был организован call-центр, в который уже обратились более 1,6 миллиона россиян.