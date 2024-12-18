Трамп сменил имидж. Прическа «львиная грива» осталась в прошлом

Избранный президент Дональд Трамп сменил имидж: во вторник республиканец попал в объективы видеокамер в своем гольф-клубе Trump International в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, и ролик с новой стрижкой Трампа быстро стал вирусным. Об этом 18 декабря сообщает Newsweek.

Источник: youtube.com / southblockdigital

Знаменитая прическа «львиная грива» с зачесанными назад волосами ушла в прошлое: онлайн-сторонники лидера MAGA (Make America Great Again) поспешили поделиться в своих профилях в соцсети X клипами «преображения» будущего президента.

Между тем Hindustan Times напомнило, что в таком образе Трамп уже появлялся ранее — в июне 2019 года, когда политик-республиканец отбывал свой первый срок в качестве президента США, он уже отказывался от своего фирменного начеса в пользу более «причесанных» или гладких волос. Тогда смена имиджа Трампа вызвала такой же переполох.