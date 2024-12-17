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Происшествия Двое человек погибло при пожаре в Петербурге

Двое человек погибло при пожаре в Петербурге

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1 комментарий

Мужчина и женщина погибли при пожаре в доме 66, корпус 1, на улице Бухарестской Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Об этом вечером 17 декабря сообщает оперативный штаб МЧС.

Сообщение о возгорании поступило во вторник в 22:30. По информации МЧС, в двухкомнатной квартире, в коридоре площадью 5 квадратных метров, воспламенилась обстановка. Площадь пожара оценили в 3 квадратных метра.

В 22:57 огонь потушили, но спасти двух человек не удалось.

К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Обстоятельства гибели мужчины и женщины устанавливаются.

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Пожар МЧС Петербург Фрунзенский район Бухарестская
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Комментарии
1
Ганс-Дитрих Геншер
22 минуты
Да, угарный газ - опасная штука.
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