Двое человек погибло при пожаре в Петербурге

Мужчина и женщина погибли при пожаре в доме 66, корпус 1, на улице Бухарестской Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Об этом вечером 17 декабря сообщает оперативный штаб МЧС.

Сообщение о возгорании поступило во вторник в 22:30. По информации МЧС, в двухкомнатной квартире, в коридоре площадью 5 квадратных метров, воспламенилась обстановка. Площадь пожара оценили в 3 квадратных метра.

В 22:57 огонь потушили, но спасти двух человек не удалось.

К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Обстоятельства гибели мужчины и женщины устанавливаются.