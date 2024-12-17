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Общество Технологии C остановленных энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС удалили ядерное топливо

C остановленных энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС удалили ядерное топливо

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C остановленных энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской атомной электростанции полностью удалили ядерное топливо. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Росатома.

По словам Аркадия Соколовского, заместителя главного инженера по безопасности и надёжности ЛАЭС, работа включала в себя разработку оборудования, обоснований безопасности и лицензирование деятельности.

Источник:

«Наши сотрудники не только первыми в стране выполнили удаление ядерного топлива, но и приняли участие в разработке специального оборудования для обращения с топливом, не имеющего аналогов в мире», — заявил Соколовский.

Источник:

Часть топлива с энергоблоков перевезли на энергоблоки № 3, 4 для дожигания, остальное — в хранилище отработавшего ядерного топлива для подготовки к отправке на переработку.

Ранее на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) начали армировать здание реактора восьмого энергоблока.

Ленинградская АЭС (Сосновый Бор, Ленобласть) — одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Находится на берегу Финского залива. Эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 после 45 лет службы остановлены для вывода из эксплуатации, и на смену им были введены два блока ВВЭР-1200 в 2018 и 2021 годах.

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ЛАЭС Ядерное топливо Энергоблоки Ленинградская АЭС Росатом
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