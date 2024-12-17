C остановленных энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС удалили ядерное топливо

«Наши сотрудники не только первыми в стране выполнили удаление ядерного топлива, но и приняли участие в разработке специального оборудования для обращения с топливом, не имеющего аналогов в мире», — заявил Соколовский.

Часть топлива с энергоблоков перевезли на энергоблоки № 3, 4 для дожигания, остальное — в хранилище отработавшего ядерного топлива для подготовки к отправке на переработку.

Ленинградская АЭС (Сосновый Бор, Ленобласть) — одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Находится на берегу Финского залива. Эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 после 45 лет службы остановлены для вывода из эксплуатации, и на смену им были введены два блока ВВЭР-1200 в 2018 и 2021 годах.