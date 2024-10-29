На Ленинградской АЭС начали армировать здание реактора восьмого энергоблока

«Добро» на второй этап строительства 7-го и 8-го блоков ЛАЭС Росатом дал в конце прошлого года. Они станут замещающими мощностями 3-го и 4-го энергоблоков с реакторами РБМК-1000. Ожидается, что восьмой энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2032 году, а седьмой — почти на два года раньше.

Для устройства фундамента основного технологического объекта атомного блока мощностью 1200 мегаватт строителям понадобятся почти 2 тысячи тонн стальной арматуры и более чем 5 тысяч кубометров бетона.

Ленинградская АЭС (Сосновый Бор, Ленобласть) — одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Находится на берегу Финского залива. Эксплуатируются 2 блока с реакторами РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 после 45 лет службы остановлены для вывода из эксплуатации, и на смену им были введены два блока ВВЭР-1200 в 2018 и 2021 годах.