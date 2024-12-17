«Машин 8-10». Массовое ДТП сковало ЗСД в районе Васильевского острова

По предварительным данным, авария случилась около 12:30. Судя по фото в Сети, среди участников ДТП есть легковые автомобили и грузовик. Часть транспортных средств серьезно пострадали, внутри салонов заметны сработавшие подушки безопасности. Со слов корреспондента «Фонтанки», сквозь пробку пробиваются две машины скорой помощи и спецтехника МЧС, на месте уже работают сотрудники дорожной полиции.