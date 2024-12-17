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Происшествия «Машин 8-10». Массовое ДТП сковало ЗСД в районе Васильевского острова

«Машин 8-10». Массовое ДТП сковало ЗСД в районе Васильевского острова

12 921
21 комментарий

Массовое ДТП сковало участок ЗСД в районе Васильевского острова днем 17 декабря. Раскуроченные машины раскидало по всей дороге, «бордовая» пробка тянется от Крестовского острова.

По предварительным данным, авария случилась около 12:30. Судя по фото в Сети, среди участников ДТП есть легковые автомобили и грузовик. Часть транспортных средств серьезно пострадали, внутри салонов заметны сработавшие подушки безопасности. Со слов корреспондента «Фонтанки», сквозь пробку пробиваются две машины скорой помощи и спецтехника МЧС, на месте уже работают сотрудники дорожной полиции.

«Машин 8-10 столкнулось. Левый ряд, средний ряд, правый ряд (заняты. — Прим. ред.) Проезд очень узкий и то не для всех», — написали пользователи «Яндекс.Пробок».

Согласно данным сервиса, на участке скопился крупный затор, пробка тянется почти через весь Васильевский остров.

Информация об обстоятельствах аварии и возможных пострадавших устанавливается.

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Комментарии
22
мы ещё не начинали!
1 час
мамкины гонщики
280223222
1 час
...итог предсказуемый -вся страна в двух городах...
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