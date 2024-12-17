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Город В Пушкине комиссия не установила рисков для домов в связи со строительством «Храма-воина»

В Пушкине комиссия не установила рисков для домов в связи со строительством «Храма-воина»

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45 комментариев

Государственная жилищная инспекция 17 декабря сообщила «Фонтанке» о результатах комиссионного осмотра домов в Пушкине, соседствующих с участком будущего строительства храмового комплекса в честь участников СВО и других боевых действий. Ранее местные жители просили отказаться от строительства в этом месте, указывая в том числе на трещины на фасадах.

Православный храмовый комплекс высотой с 10-этажный дом планируют построить на въезде в Пушкин, на участке площадью 3 700 квадратных метров на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара. Жителям удалось добиться комиссионного осмотра домов на Детскосельском, 1, и Петербургском шоссе, 15/2, с участием представителей аппарата губернатора, районной администрации и ГЖИ.

Госжилинспекция сообщила «Фонтанке», что состояние обоих домов в целом удовлетворительное и опасности не представляет. На фасаде дома на Петербургском шоссе зафиксированы диагональные волосяные трещины и деформационные швы, которые на момент осмотра уже были заделаны и оштукатурены. Внутри квартир трещин нет, следы протечек с крыши планируется устранить. На фасаде дома на Детскосельском бульваре найдены только диагональные волосяные трещины, которые на момент осмотра были частично заделаны. Управляющая домами компания «ПолиСтрой» следит за состоянием домов и устраняет дефекты.

«По результатам визуального осмотра МКД сделаны выводы об отсутствии опасности проживания жителей в МКД, причинно-следственная связь образования волосяных трещин на фасадах МКД и строительства храма воинам — защитникам Отечества, в том числе воинам — участникам СВО, не установлена», — сообщили «Фонтанке» в ГЖИ.

Строительство «Храма-воина» еще не началось, в мае на участке возвели небольшую часовню. Проект храмового комплекса включает в себя хозяйственные постройки и парковку. Предполагается, что сам храм будет высотой в 30 метров и сможет вместить в себя до 500 человек. На общественных обсуждениях многие жители высказывались против этого проекта, предлагая реализовывать его в другом месте, в стороне от жилых домов, или отказаться от строительства вовсе.

Инициативная группа, выступающая против строительства храма, намерена продолжать добиваться отмены реализации проекта, обращаясь в различные органы власти и к президенту России.

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Строительство храма Пушкин
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Комментарии
46
Cashmare
1 час
датычо, трещины заживут, их же соплями замазали, а если дома развалятся, дык на то воля сами знаете кого
Андрей_спб
1 час
В какой момент все забыли или забили на Конституцию? Конституция Российской Федерации. Статья 14 Российская Федерация - светское государство.
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