Прорыв трубы на Варшавской оставил без тепла более 50 домов

Прорыв теплосети оставил без полноценного отопления 70 зданий в Московском районе Петербурга, более 50 из них жилые. Закончить ремонт обещают к девяти часам утра 17 декабря.

Как сообщили в районной администрации, вечером понедельника, 16 декабря, коммунальная авария произошла у дома № 43/3 на Варшавской улице. Горячая вода хлынула из подающего трубопровода «Теплосети» диаметром диаметром 400 мм.

«Отключено порядка 70 зданий, вода поставлена на проток», — уточнил начальник отдела районного хозяйства администрации Денис Лядощук.

В списке зданий, в которых ограничено теплоснабжение, 54 жилых дома, поликлиника, школа, три детских сада.