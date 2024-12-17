Не гладил, а хватал за нос. Хозяйка терьера рассказала, как отправила в реанимацию трогавшего ее собаку в Ленобласти

Искать 46-летнюю жительницу деревни Куйвози пришлось после конфликта, который случился на Железнодорожной улице в поселке Кузьмоловский в ночь на 14 декабря. Тогда удар ножом в живот получил 30-летний местный житель. Его девушка рассказала, что он пытался погладить чужую собаку, хозяйка которой отреагировала крайне агрессивно.

У задержанной своя версия. По ее словам, поздний вечер пятницы она проводила со знакомым в квартире, с ним же пошла в магазин, когда закончился алкоголь. По дороге мужчина встретил знакомых и остановился поговорить. Незнакомец из встреченной компании якобы оскорбил женщину, а потом схватил за нос ее собаку — джек-рассел-терьера. Хозяйка вспылила. С ее слов, она отнесла питомца в квартиру, вернулась уже с ножом и нанесла удар, когда трогавший собаку молодой человек толкнул ее в плечо.