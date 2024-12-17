Северное направление и банные процедуры: куда тянет петербуржцев зимой? В пригороды!

Загородный отдых зимой для жителей Петербурга не сильно отличается от летнего: главное, чтобы было недалеко от города, желательно — на севере, а также с возможностью пожарить шашлыки и погреться в бане, сауне или модном чане фурако. Разве что в озере не выкупаешься. Особенности зимнего отдыха обсудили с участниками круглого стола «Фонтанки».

В отличие от городской туристической инфраструктуры, за городом сезонность в основных местах размещения различается не так сильно, и зимой их загрузка достаточно высока, говорит Илья Шаров, генеральный директор сети доходных загородных домов Klever House.

— И если в городе слякоть и мокрый асфальт, то Ленинградская область притягивает петербуржцев снегом и сугробами, — отмечает он. — Самые слабые месяцы — это октябрь и ноябрь и конец марта-апрель. Разве что недельные школьные каникулы в начале ноября и в конце марта вносят разнообразие.

Евгения Барабанова, представитель компании-инвестора курорта «Ярви», рассказывает: если летом большинство наших туристов просто уезжают от городской суеты на природу, то зимой многие хотят совместить активный отдых с релаксом.

— Сначала побегать на лыжах, покататься на коньках, снегоходах, собачьих упряжках, погулять по экотропам, а потом уже расслабиться в СПА, в бане, поплавать в бассейне, — говорит она. — При этом туристы стали более требовательны, они хотя получить качественный сервис, что возможно, к сожалению, далеко не всегда.

Экстрим и тепло

Самые популярные зимние развлечения делятся на «холодные» и «теплые», хотя первые за счет активности отдыхающих тоже могут быть достаточно жаркими.

— На горнолыжные курорты многие приезжают без проживания, но приходится тратить на дорогу достаточно много времени, — поделилась Евгения Барабанова. — Есть еще категория туристов, которые предпочитают жить на турбазе или курорте неподалеку от горы и ездить туда кататься. Поэтому мы планируем запускать для наших гостей чартер. Полчаса — и ты уже на лыжах. Покатался — и тебя привезли обратно, можно идти на спа-процедуры, отдыхать.

Помимо горных лыж популярны и обычные — так, на курорте «Ярви» в этом году построили роллерную трассу, на которой сейчас оборудуют лыжню для всех желающих. Также зимой доступны для прогулок экологические тропы.

Илья Шаров рассказал, что загородный отдых в северных широтах обязательно предполагает наличие качественной мангальной зоны — причем, в отличие от юга, здесь люди предпочитают жарить мясо сами.

— Еще один обязательный элемент зимой — это горячие банные удовольствия, — продолжил он. — В наших локациях гости наслаждаются настоящей русской баней с чанами, где есть веники, чай, аромамасла и солевые лампы. В прошлом году мы освоили сибирские банные чаны и фурако. Принцип один: на дровах греется в чане вода, в нем можно сидеть греться под открытым небом на свежем воздухе. Вечером включается красивая подсветка, можно добавить ароматы апельсина, грейпфрута, ветки можжевельника или ели. Мы стали устанавливать их даже без бани на террасах домиков: людям нравится выйти из дома и полежать в горячем фурако на свежем воздухе с видом на снежный лес или озеро.

Север против юга

Основное развитие туристической инфраструктуры происходит на север от Санкт-Петербурга, говорит Илья Шаров.

— Так сложилось, что на севере более интересный карельский ландшафт — с озерами, соснами, большими камнями, — поясняет он, — поэтому цены на этом направлении выше, строить домики и базы отдыха более интересно именно здесь. Да, земля дороже, но и окупаться проект будет быстрее за счет видовых характеристик и привлекательности локаций.

Что касается выбора места, то Илья Шаров подчеркнул важность близкого расположения водоема для летнего отдыха. Идеально, чтобы сразу за домиками было озеро: вышел — и пошел купаться.

Единственным препятствием остается то, что земля дорожает, растет стоимость строительства, рабочей силы и материалов, а цены на размещение не могут расти так же быстро. За последние пять лет они увеличились процентов на 20%, если брать сегмент аренды: открываются новые базы отдыха, растет конкуренция. Поэтому, если рост цен продолжится, то открытие новых локаций загородного отдыха может стать нерентабельным. Но для действующих баз отдыха это плюс, так как будет меньше новых конкурентов.

— Если в сегменте городского туризма Петербурга аудитория — вся Россия и иностранные туристы, они не будут приезжать каждые выходные или каждое лето, то в сегменте загородного отдыха наши клиенты — это, в основном, жители Санкт-Петербурга, а приезжие из Москвы или Карелии — уже редкость. Поэтому нам важно, чтобы каждый уехал довольный, порекомендовал нас друзьям и вернулся, — добавил Илья Шаров.

Самые популярные для отдыха на севере — Приозерский и Выборгский районы Ленобласти. Так, в Приозерском районе в 2025 году будет открыт экокурорт премиум-класса «Ярви» общей площадью туристско-рекреационной зоны 300 га, рассказала Евгения Барабанова.

— Этот курорт стал одним из первых проектов в СЗФО, реализуемых с государственной поддержкой (в рамках Постановления Правительства РФ № 141), — говорит она. — Здания размещаются только на 5 гектарах, а большая часть заповедной территории остается нетронутой. Местность эта поистине уникальна. Еще во времена СССР был утвержден список территорий, на которых природу охраняли особо. В него включили Валдайский заказник, заповедники «Завидово», «Барвиха», «Беловежская пуща». В списке значилось и Сосновское лесоохотничье хозяйство из Ленинградской области — именно здесь и находится курорт.

Также здесь обустроены специальные экологические тропы (в рамках программы «Тропа 47», инициированной губернатором Ленобласти) общей протяженностью 120 километров — это самая длинная экотропа в стране. Она, возможно, войдет в Книгу рекордов России.

Выбирая место, важно учитывать еще и удаленность от города.

— Есть определенная категория людей, которые предпочитают на несколько дней уезжать за сотни километров, — отметила Евгения Барабанова. — Как правило, они каждый раз меняют финальные точки, открывают для себя новые места. Сегодня это Псков, через месяц, к примеру, — Вологда или Ярославль. Но наиболее популярные локации находятся в пределах 50–100 км от Санкт-Петербурга. И, разумеется, до места отдыха должны быть хорошие автомобильные дороги или железнодорожная станция поблизости.

— Есть фанаты далёких маршрутов, люди отправляются в Карелию и так далее, — подтвердил Илья Шаров, — но большинство не хочет ехать так долго. У нас самое дальнее расположение — это 2 часа езды от Петербурга, в районе озера Красногвардейское. И там загрузка объективно меньше, чем в тех, которые ближе к Петербургу.

По его словам, при прочих равных показателях сервиса и качества выше загрузка в домиках, которые находятся в пределах часа езды от города.

Запросы растут

От загородного отдыха сегодня люди ждут гораздо больше, чем еще лет 5–10 назад. Поэтому компаниям приходится развиваться и менять сервис.

— Нужно добавлять все больше элементов притяжения, — делится Илья Шаров. — Например, если в первой локации у нас была только одна баня, то сейчас на террасах домов — чаны фурако. Обязательно должна быть детская площадка, развлекательная территория, прокат сапов, велосипедов, лодок, удочек. Настольные игры, чтобы было чем заняться в любую погоду. На Новый год мы приглашаем аниматоров — Деда Мороза и Снегурочку, на Масленицу водим хороводы. т. е. стараемся дать какой-то интересный досуг, исходя из наших возможностей. Конечно, это проще делать, когда у тебя огромная база отдыха, а не сеть домиков, как у нас. Но мы понимаем, что людям нужны впечатления, а не только комфорт, тепло и красивый вид.

При этом оказалось очень важным создавать красивые интерьеры, зоны для фото, которые можно разместить в соцсетях.

— Это хорошо используется для привлечения потока новых гостей, — пояснил Илья Шаров. — Если предложить за фото на страничке гостя в соцсетях, где отмечена наша база, скидку на баню или следующее размещение, то гости обязательно выложат фото на фоне нашего красивого леса с подсветкой или нашего озера с нашими домиками. Их друзья увидят и тоже захотят к нам приехать. Это возможность дополнительно прорекламировать через соцсети наших гостей, а «сарафанное радио» — лучшая реклама.

— От отдыха каждый ждет что-то свое: кто-то едет на природу, чтобы сменить обстановку, отвлечься от ежедневных забот, зарядиться энергией, а кто-то — чтобы приобщиться к древней истории или получить новые впечатления, — говорит Евгения Барабанова. — Внутренний туризм сейчас активно развивается, спрос на загородный отдых намного опережает предложение. Строятся курорты, на существующих базах проводится реконструкция, увеличивается количество мест для размещения, но этого явно мало — дефицит остается во всех ценовых сегментах. Особенно в высокий сезон.

Например, во время ковида появился спрос на сегмент маленьких групп домиков, так как в отелях много народу, а в старых базах отдыха нет никакого сервиса. Большие коттеджи тоже подходят далеко не всем, т. к. хочется уединиться именно семьей. Сейчас этот сегмент продолжает активно развиваться, в том числе за счет частных инвесторов, которые вкладывают деньги в загородную недвижимость, говорит Илья Шаров.

Сейчас очень не хватает также баз отдыха и курортов премиального уровня, считает Евгения Барабанова:

— Люди готовы платить за качество, за пятизвездочный сервис, а предложений почти нет. При этом отдыхающие хотят, чтобы атмосфера вокруг была близка к первозданной: если лес — то это должен быть заповедный сосновый, если озёра — то чистейшие, если звуки за окном — то это пение птиц и звуки природы, а не шум железнодорожного состава.

— У нас спрос в праздники и в выходные дни сильно превышает предложение, а новогодние праздники бронируются от начала до середины осени, — подтвердил Илья Шаров. — Каникулы, выходные дни, лето (и просто хорошая погода) — и сразу спрос превышает предложение. Хотя есть, конечно, места, где нет загрузки. Я думаю, что нужно комплексно давать хороший качественный сервис, а не надеяться, что кто-то поедет просто так.

Внутренняя потребность

Индустрия отдыха будет развиваться в соответствии с современными трендами — экология, здоровый образ жизни, семейный отдых и, каким бы это ни казалось странным, цифровизация, считает Евгения Барабанова.

— Про цифровизацию хочу пояснить на нашем примере. Сейчас разрабатывается цифровая экосистема, которая позволит автоматизировать бизнес-процессы, а туристы смогут использовать все возможности курорта онлайн, — рассказала она. — Интерфейсом для управления отдыхом станет мобильное приложение и сайт, которые объединят все сервисы. По сути, турист сможет забронировать номер в отеле, приехать, получить куар-код, чтобы заселиться, составить программу пребывания — без единой консультации, прямо по мобильному телефону — и точно так же уехать. Также можно заказать услуги в номер, прокат спортинвентаря, проложить маршрут по экотропам и навигацию по территории.

— Люди привыкли ездить за город, сервис и качество услуг становятся выше, появляется больше предложений разнообразного досуга за городом на любой вкус и кошелек, — говорит Илья Шаров. — Важно сохранять адекватные цены. Кроме того, мы весь инвентарь для активного отдыха (ватрушки, лодки, сапы, игры, санки, удочки, лодки, велосипеды и др.) предоставляем бесплатно. Предлагаем наслаждаться природой в тишине леса, наши гости спокойно отдыхают без толпы других людей. Постоянная загрузка наших локаций свидетельствует о популярности подобного формата отдыха.