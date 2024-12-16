Бундестаг лишил Шольца доверия. ФРГ ждут роспуск парламента и досрочные выборы

Как пишет ТАСС, поддержку Шольцу выразили всего 207 депутатов из 717, еще 116 воздержались. Против проголосовали 394 члена парламента. О результатах проинформируют президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Сегодня же Бундестаг провел дебаты о вотуме доверия Шольцу и его правительству. Если бы действующий канцлер смог получить его, возможным стало бы начало переговоров о создании новой коалиции. Вотум потребовался Шольцу после распада правящей «светофорной» коалиции из нескольких партий: социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит Шольц, СвДП (либералы) и «Зеленые». Из-за этого канцлер лишился поддержки для проведения эффективной политики.